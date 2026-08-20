Siniestro vial

Choque entre dos camiones y corte total de la Ruta Nacional 11 en Recreo

El siniestro ocurrió durante la madrugada, a la altura de la Casa Bomba 9, en jurisdicción de Recreo. Un camión terminó sobre la cinta asfáltica y otro cayó fuera de la calzada luego de atravesar el guardarraíl. Ambos conductores fueron asistidos y se constató que no presentaban lesiones.