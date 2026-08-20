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Siniestro vial

Choque entre dos camiones y corte total de la Ruta Nacional 11 en Recreo

El siniestro ocurrió durante la madrugada, a la altura de la Casa Bomba 9, en jurisdicción de Recreo. Un camión terminó sobre la cinta asfáltica y otro cayó fuera de la calzada luego de atravesar el guardarraíl. Ambos conductores fueron asistidos y se constató que no presentaban lesiones.

Por fortuna ambos conductores resultaron ilesos. Foto: GentilezaPor fortuna ambos conductores resultaron ilesos. Foto: Gentileza
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Un siniestro vial protagonizado por dos camiones generó durante la madrugada de este jueves un importante operativo de emergencia y obligó a interrumpir totalmente el tránsito sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la Casa Bomba 9, en jurisdicción de la ciudad de Recreo.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 y, por causas que son materia de investigación, colisionaron un camión chasis con cabina y acoplado y otro camión chasis con semirremolque. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos quedó detenido sobre la cinta asfáltica, mientras que el otro atravesó el guardarraíl y terminó fuera de la calzada.

Este último transporte llevaba una carga de insecticida, circunstancia que demandó especial atención por parte de los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.

Operativo de emergencia

Tras el aviso sobre el siniestro, se desplegaron en la zona móviles del Comando Radioeléctrico de Recreo, de la Comisaría 16ª y una dotación de Bomberos Zapadores de Santa Fe.

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También arribó una ambulancia del SIES 107, cuyo personal constató que los dos camioneros involucrados se encontraban sin lesiones. Pese a la violencia del impacto y a la particular posición en la que terminó uno de los vehículos, no fue necesario trasladar a los conductores a un centro asistencial.

choque camiones RecreoImpactante choque de camiones y vuelco en Recreo. Foto: Gentileza

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y prevención, los efectivos debieron disponer un corte total de la Ruta Nacional 11 para evitar nuevos incidentes y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Desvíos para ordenar el tránsito

Ante la interrupción de la circulación, la Guardia Provincial implementó un operativo especial para ordenar y desviar el tránsito en ambos sentidos.

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Para quienes circulaban de sur a norte, el desvío se realizó en el cruce de la Ruta Nacional 11 con la Ruta Provincial 70, derivando el tránsito hacia esta última arteria.

choque camiones RecreoImpactante choque de camiones y vuelco en Recreo. Foto: Gentileza

En tanto, los vehículos que avanzaban de norte a sur fueron desviados por personal del Comando Radioeléctrico de Recreo en el sector de la Ruta Nacional 11 y la Ruta Nacional 11V11, continuando luego por la traza de la Ruta Nacional 11 hasta alcanzar la Ruta Provincial 70.

Las autoridades trabajaron durante la madrugada para garantizar la seguridad de los conductores y permitir el desarrollo de las tareas correspondientes en el lugar del siniestro. Las circunstancias que provocaron la colisión quedaron sujetas a la investigación de rigor.

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