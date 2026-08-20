Este jueves se convocó a una audiencia bilateral en el Juzgado Federal ubicado sobre calle 9 de Julio de la ciudad de Santa Fe en el marco de la discusión por las obras en rutas nacionales que atraviesan la provincia.
Audiencia por la orden judicial que obliga a Nación a hacerse cargo de rutas en Santa Fe
El diputado provincial, José Corral, habló sobre la actual situación de las obras y mantenimiento en el marco de El Niño. Las obligaciones y el panorama.
La audiencia fue convocada por el juez federal Walter Rodríguez con el objetivo de que autoridades nacionales expongan el estado de situación. En la previa, el diputado provincial José Corral habló con CyD Litoral.
El reclamo a Nación
“Venimos a la justicia federal a exigir a Vialidad Nacional el cumplimiento de la orden judicial de reparar la Ruta Nacional 11 hacer el arreglo de la calzada, el bacheo, el arreglo también de las banquinas y la limpieza de los desagües porque ya estamos en el fenómeno El Niño”, detalló inicialmente Corral.
El legislador manifestó la necesidad de que las autoridades nacionales se presenten “a mostrar el plan de intervenciones y cómo avanzan estas obras que son urgentes”.
Con foco en la Ruta 11, Corral agregó: “Entramos en unos meses de muchas dificultades. El principal enemigo de los pavimentos es el agua y vemos como el día de hoy se está deteriorando esta ruta que ya está en condiciones escandalosamente desastrosas”.
Destacó que Nación “tiene plata” y apeló al “fondo que se genera cuando pagamos el litro de nafta o de gasoil cada vez que cargamos en todo el país pero también los santafesinos”.
Entre otras tareas, Corral resaltó que “las retenciones que cobra el Estado Nacional, que hay algunos años que alcanzan los 4500 millones de dólares, salen por la ruta de Santa Fe. Por lo menos mientras haya retenciones, que utilicen una parte pequeña de la plata para reparar la ruta por la cual salen los camiones”.
“En realidad la ruta nacional 11 debería hacerse autopista estamos dispuestos a esperar porque sabemos que hay restricciones presupuestarias pero no a costa de la vida de los santafesinos y de la producción”, sumó el ex intendente de Santa Fe.
“Ojalá encuentren algún mecanismo puede ser la concesión para que la ruta se mantenga incluso todos estamos dispuestos a pagar un pequeño aporte quien usa la ruta si a cambio de eso tiene un teléfono al cual llamar si hay una emergencia la ruta esté en condiciones hay buena señalización y no es jugar a la vida cada vez que llueve”
La orden judicial
El documento afecta al tramo que va desde la ciudad de Santa Fe, incluyendo la circunvalación hasta San Justo y atravesando localidades como Nelson, Recreo, Emilia, Videla e Iriondo.
Qué pasa si no se presenta Vialidad Nacional
Corral remarcó que “Vialidad Nacional, por ley, tiene la obligación y en este caso con una orden judicial definitiva que está apelada y una cautelar que está vigente que es la que el juez Walter Rodríguez ha usado para convocar esta audiencia de hoy (jueves)”.
Ante la consulta sobre qué puede suceder si no se presentan las autoridades o no se cumple con el fallo, el legislador comentó que “habrá un incumplimiento de los funcionarios que tienen que hacerlo desde el director de Vialidad a nivel nacional, que está en Buenos Aires, para abajo todos los responsables los responsables técnicos”.