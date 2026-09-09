La iniciativa “Yo Emprendo en mi Pueblo”, impulsada por la Fundación ES VICIS, culminó una nueva edición con la presentación final de diez proyectos ante un jurado. El programa, orientado a fortalecer iniciativas productivas y comerciales de pequeñas localidades rurales, reunió durante 2026 a más de 40 emprendedores de Matilde, Tacural, Grütly y Santo Domingo, en la provincia de Santa Fe.
Emprendedores de Castellanos y Las Colonias llegaron a la instancia final del programa "Yo Emprendo en mi Pueblo"
Más de 40 emprendedores de cinco localidades santafesinas participaron de la edición 2026 de “Yo Emprendo en mi Pueblo”, una iniciativa de la Fundación ES VICIS que busca fortalecer proyectos productivos y comerciales en pequeñas comunidades rurales. Diez emprendimientos accedieron a una instancia de mentoría y presentaron sus propuestas ante un jurado.
La propuesta busca brindar herramientas concretas para que quienes desarrollan actividades económicas en sus comunidades puedan fortalecer sus modelos de negocio, mejorar sus estrategias de comercialización y generar nuevas oportunidades de crecimiento en el territorio.
Capacitación para transformar ideas en proyectos sustentables
La edición 2026 comenzó en junio y tuvo una primera etapa compuesta por seis encuentros virtuales de capacitación. Durante ese recorrido, los participantes trabajaron sobre distintos componentes vinculados con sus modelos de negocio, entre ellos los clientes, la propuesta de valor, los canales de comercialización, las fuentes de ingresos, los recursos, las actividades, los costos y las alianzas.
El programa también incorporó contenidos vinculados con marketing y comunicación digital, junto con un encuentro desarrollado con la Fundación Alimentaris, donde se abordó el concepto de triple impacto y la importancia de incorporar criterios económicos, sociales y ambientales en las iniciativas.
A partir de los proyectos presentados al finalizar esta primera instancia, fueron seleccionados diez emprendimientos para avanzar a una segunda etapa, que contempló seis encuentros individuales de mentoría.
Este acompañamiento permitió profundizar sobre las necesidades particulares de cada emprendimiento, revisar sus propuestas y trabajar específicamente en la preparación de la presentación final ante el jurado.
Entre los proyectos seleccionados estuvieron Costura Creativa, de Ángela González, de Grütly; Almacén de la Construcción, de Silvana Theiler; AMADY, centro de estética, de María y Alejandra Ucedo; Santa Catalina, de Alberto Matías Ceaglio, y TOP-SHOES, de Nazareno Ariel Buscemi, todos de Matilde.
También llegaron a la instancia final Cromátika, de Agostina Clemenz, y Premoldeados Santo Domingo, de Lorena Paola Aranda, ambos de Santo Domingo.
Proyecto destacado
Como cierre de la edición, los diez emprendimientos que participaron de las mentorías presentaron sus iniciativas ante un jurado integrado por referentes del ámbito institucional, empresarial y económico.
El proyecto seleccionado como destacado fue Grupo QOTA, desarrollado por Guillermo Callegaris, ingeniero mecánico de Tacural.
La propuesta parte de una problemática vinculada con las pequeñas localidades: la dificultad de las empresas de la región para acceder a determinadas capacidades técnicas y perfiles profesionales.
El proyecto busca identificar esas necesidades y desarrollar soluciones desde el propio territorio, a través de servicios de ingeniería, consultoría, automatización, software e integración de sistemas, además de la formación de los perfiles profesionales que requieren las empresas de la región.
El objetivo es generar oportunidades para que los jóvenes profesionales puedan desarrollarse en los pueblos y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la eficiencia y el crecimiento de las empresas locales.
Como reconocimiento, recibirá un incentivo económico de USD 3.000, aportado por la Fundación Alimentaris. Los fondos estarán destinados a impulsar las acciones de fortalecimiento definidas durante el proceso de mentoría.
Una mirada puesta en el desarrollo de las comunidades
El jurado estuvo integrado por Mercedes Manfroni, coordinadora en Argentina de la Fundación ES VICIS; Eugenia Concina, directora de Programas de Prosperidad de la Fundación Alimentaris; Matías Bolis Wilson, economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Nicolás Amelong, director ejecutivo de la asociación civil Moverse. La coordinación de la capacitación y las mentorías estuvo a cargo de Romina Gleria.
Desde la Fundación ES VICIS destacaron el valor de acompañar a quienes deciden desarrollar sus proyectos en pequeñas comunidades.
“Fortalecer los emprendimientos locales es también fortalecer el futuro de nuestros pueblos”, señaló Mercedes Manfroni, quien remarcó que detrás de cada iniciativa existe una persona que apuesta por su comunidad, busca generar valor y construir allí una oportunidad.
La edición 2026 dejó así una muestra de la diversidad de actividades que pueden desarrollarse en localidades rurales y del potencial que existe cuando los emprendedores cuentan con capacitación, acompañamiento y vínculos para transformar sus ideas en proyectos con posibilidades de crecimiento.
Fundación ES VICIS
La Fundación ES VICIS es una organización sin fines de lucro de origen suizo que trabaja para fortalecer el desarrollo de pueblos rurales. A través de sus programas, Bievenidos a mi Pueblo y Yo Emprendo en mi Pueblo, impulsa el emprendimiento, el liderazgo comunitario y la participación ciudadana, articulando a distintos actores para generar nuevas oportunidades y fortalecer el desarrollo local.