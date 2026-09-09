Iniciativa internacional

Emprendedores de Castellanos y Las Colonias llegaron a la instancia final del programa "Yo Emprendo en mi Pueblo"

Más de 40 emprendedores de cinco localidades santafesinas participaron de la edición 2026 de “Yo Emprendo en mi Pueblo”, una iniciativa de la Fundación ES VICIS que busca fortalecer proyectos productivos y comerciales en pequeñas comunidades rurales. Diez emprendimientos accedieron a una instancia de mentoría y presentaron sus propuestas ante un jurado.