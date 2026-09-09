Proyecto "Multiplicando Panes"

De Pilar a La Rioja: estudiantes llevaron solidaridad y un pedacito de su pueblo a una escuela rural

Alumnos de 5.º año del Colegio Santa Marta de Pilar viajaron hasta el paraje La Torre, en La Rioja, para compartir una jornada con los niños de la Escuela Rural Juan Ramón Carrizo. La experiencia forma parte de “Multiplicando Panes”, un proyecto solidario que cada año reúne donaciones en la comunidad y recorre más de 800 kilómetros para acompañar a las familias de la zona.