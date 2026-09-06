El gobierno nacional volvió a correr hacia adelante el recorte de subsidios energéticos a usuarios residenciales que había diseñado para 2026, mientras que informó nuevos controles para quienes los perciben.
Nación vuelve a frenar el recorte de subsidios a la energía mientras afina la inspección del padrón
Energía elevó el tope bonificable de electricidad y mantuvo la asistencia de luz y gas muy por encima del cronograma original. Al mismo tiempo, comenzó a depurar inscripciones antiguas y a excluir beneficiarios detectados en zonas de altos ingresos.
Esta semana, la Secretaría de Energía modificó dos variables para contener las facturas de septiembre: amplió en un tercio el consumo eléctrico alcanzado por la bonificación y elevó nuevamente la asistencia porcentual hasta prácticamente el máximo permitido por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
La Resolución 221 elevó de 150 a 200 kWh mensuales el bloque de electricidad subsidiable durante septiembre para todos los hogares beneficiarios, sin diferencias según la zona bioambiental. La norma reconoce que el esquema original contemplaba solamente 150 kWh y fundamenta la corrección en la necesidad de adecuarlo al “consumo indispensable” observado desde la implementación del régimen.
Una vez superado ese bloque, el consumo excedente deja de recibir la bonificación nacional sobre el precio de la energía.
Pero también modificó cuánto pagará dentro de esos primeros 200 kWh. La Resolución 223 estableció para electricidad una bonificación extraordinaria del 25%, que se suma al descuento general del 50% vigente en septiembre. De esa manera, los beneficiarios del SEF pagarán el 25% del componente energético mayorista dentro del bloque y el Estado cubrirá el restante 75%.
La distancia respecto de lo programado originalmente es amplia. El esquema aprobado al comienzo del año preveía que la ayuda extraordinaria fuera cayendo mes a mes y llegara a septiembre en apenas 6,82%. En lugar de esa poda, quedó en el techo del 25%.
Gas también quedó lejos del cronograma
Algo similar ocurre con el gas natural y el propano por redes. Después de mantener durante mayo, junio, julio y agosto el refuerzo máximo del 25%, Energía fijó para septiembre una bonificación extraordinaria de 24,25%, argumentando adecuaciones en la demanda y la exposición de los costos a la volatilidad internacional. Sumada al 50% general, la cobertura alcanza 74,25% del componente subsidiable.
La decisión vuelve a mostrar la tensión que atravesó la política energética durante el invierno. Mientras el Gobierno sostiene como objetivo reducir subsidios, los mayores costos internacionales obligaron a retrasar su traslado completo a las facturas.
En paralelo se informó el nuevo cuadro tarifario para los usuarios de Litoral Gas. La actualización fue autorizada por el ente regulador y modifica los distintos componentes que integran la factura del servicio en toda la región. Para los usuarios santafesinos, el ajuste se cruza con la discusión en el Senado de la Nación, se debate la reforma al régimen de Zona Fría, que en su actual configuración incluye a hogares del sur provincial con descuentos de hasta el 50%; por lo que si el proyecto prospera, la boleta podría subir mucho más allá del aumento ya vigente.
Depuración del padrón
Por otra parte, la Secretaría de Energía informó que empezó a revisar una parte del padrón.
La Disposición 11/2026 ordenó controlar las solicitudes incorporadas al SEF que tengan más de un año de antigüedad y nunca hayan podido ser vinculadas con un suministro de electricidad o gas informado por las distribuidoras. No se trata, por lo tanto, de una revisión general de todos los beneficiarios ni de una nueva exclusión automática por ingresos o patrimonio.
La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética busca dar con inscripciones en las que los datos declarados por el usuario no coinciden o no pudieron conectarse con un número de suministro existente en las bases remitidas por las prestadoras. Estimó que son cerca de un millón de solicitudes.
Los titulares alcanzados deberán ser notificados mediante los datos de contacto declarados y tendrán 60 días corridos para rectificar, completar o actualizar la información, o informar un nuevo suministro que pueda ser identificado. Si transcurre ese plazo sin solucionar la inconsistencia, la solicitud será dada de baja.
Quedan expresamente afuera de esta depuración quienes solicitaron subsidios para garrafas de GLP, porque ese consumo no está vinculado a un punto físico de suministro ni a un número de cliente de una red.
El ReSEF heredó la información del anterior RASE, por lo que quienes ya estaban registrados no necesitan volver a inscribirse. La normativa mantiene la posibilidad de actualizar las declaraciones juradas y de consultar la situación mediante Mi Argentina; quienes consideren haber sido excluidos incorrectamente pueden pedir una revisión por Trámites a Distancia.
Asimismo, informó que rechazó 17.843 solicitudes de inscripción al beneficio presentado por usuarios que viven en el barrio porteño de Puerto Madero o en countries y barrios cerrados del AMBA y la provincia de Córdoba.
A la vez, incorporó por primera vez al Gran Neuquén al sistema de georreferenciación -tal como se hizo en 2025 con AMBA y Córdoba-, lo que permitirá excluir del padrón y quitarle el beneficio a cerca de 500 usuarios que ya lo venían percibiendo pese a residir en zonas de manifiesta capacidad de pago.
"Mediante herramientas de geolocalización y cruce de información con los entes reguladores y las prestadoras de servicios, el sistema frenó estas solicitudes antes de que el beneficio se hiciera efectivo, al detectar que correspondían a usuarios con manifiesta capacidad de pago de los servicios de electricidad y gas. El relevamiento arrojó, además, que 1.508 números de documento intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio de 2025 a la fecha, insistiendo pese a que el sistema ya los había identificado como no calificados", explicó la secretaría.