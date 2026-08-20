Promesa repetida

Nación no evalúa necesidades para subsidiar electricidad en NEA y NOA, sino como vote Zona Fría el Senado

La Casa Rosada busca derogar la ley de zona fría para el gas y para sumar senadores nacionales ha acordado otorgar ayudas a la energía eléctrica en provincias del norte del país, siempre que ese recorte avance.