Tras el revés que sufrió el Gobierno en el Senado, la mesa política volvió a tomar contacto este martes, en un encuentro que duró casi tres horas para tratar de reordenar la agenda parlamentaria y con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, un hecho poco frecuente.
El Gobierno activó la mesa política buscando reordenar la agenda legislativa
Tras el revés en el Senado, la mesa política se reunió en Casa Rosada para definir la agenda legislativa, con el respaldo de Milei a Sturzenegger como tema central. SEO
De acuerdo a lo que difundió el oficialismo posteriormente al encuentro que tuvo lugar en el despacho del Ministerio Interior en Casa Rosada, Sturzenegger se dedicó a dar explicaciones sobre el cronograma de los proyectos de ley en los que trabaja su equipo.
Bajo ese marco, se definió que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales. Y, más allá de las resistencias que genera el funcionario, a quien algunos lo responsabilizan por los tropiezos legislativos que provocan sus ideas, recalcaron que las iniciativas de desregulación “constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país”.
Después, se repasaron los proyectos de ley ya ingresados al Congreso y se trabajó en el ordenamiento del calendario legislativo para el tratamiento de todas las iniciativas oficiales, que son varias y en Casa Rosada no informaron que prioridad tendrá cada uno.
Aparece la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tuvo media sanción en el Senado y se suman las reformas de la carta orgánica del Banco Central, calificada con prioridad absoluta por el presidente Javier Milei, y la política, que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). También, la ley de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que complementará los cambios en el BCRA.
Respaldo presidencial
Ante los cuestionamientos, el presidente Javier Milei salió a ratificar su apoyo a Sturzenegger. A través de su cuenta en la red social X, reposteó una serie de publicaciones del funcionario relativas a la firma del Decreto 689/2026 —que actualiza los parámetros de transporte terrestre— y acompañó la difusión con un mensaje de sello personal: "MAGA. VLLC!", en referencia al conocido lema político norteamericano que comparte con Donald Trump.
Asimismo, este martes en su séptima conferencia, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el ministro de Desregulación “tiene el respaldo del presidente y de todo el Gobierno”
“Tiene la tarea de hacer una Argentina más competitiva, de eso depende la calidad de vida de los argentinos, y ser competitivo depende de bajar el costo argentino, y el costo argentino se baja con estas desregulaciones", declaró Ravier, a la vez que desmintió críticas y cuestionamientos, que según circuló, habrían salido del Gabinete de la Nación contra el ex titular del Banco Central en la gestión de Cambiemos.