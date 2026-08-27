Menos gastos en subsidios del Estado Nacional, atraso de las inversiones en infraestructura y suba estacional en la importación de gas natural licuado con precios afectados por el conflicto en Medio Oriente, son los principales elementos que explican la fuerte suba del megavatio mayorista en la Argentina dentro de las actuales políticas energéticas de la Casa Rosada.
El valor de la electricidad en el mercado mayorista aumentó en julio un 74%
En promedio, en la Argentina cada megavatio costó el mes pasado 168,6 dólares frente a los 96,8 de julio de 2025. Solo parte de los usuarios residenciales de la Epe ya recibió el tarifazo nacional, los demás lo verán el próximo mes.
Pero además, existe un cambio en las regulaciones que nuevamente ató al mercado mundial el valor de los costos en los niveles de la generación y el transporte del gas natural y de los megavatios.
Desde hace más de dos años y medio, el Estado nacional le reconoce a las empresas privadas esas variables internacionales de acuerdo con la legislación original de las concesiones (que data de la década del 90) y al mismo tiempo, retira de a poco los subsidios a los usuarios.
El resultado es que los usuarios industriales y comerciales tienen tarifas que cubren esos costos (y esas ganancias) . Y que los hogares (usuarios residenciales) pagan una parte cada vez más sustancial de los llamados costos reales de generación.
Informe
El informe mensual que elabora la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima muestra entre sus datos más relevantes que el valor promedio del megavatio, que compran empresas distribuidoras -como la Epe- alcanzó en julio los 168,6 dólares frente a los 96,8 de igual mes del año anterior, lo que representa una variación de +74%.
Cammesa informó que la demanda total del mes pasado resultó 1.3% mayor a la del mismo mes del año 2025. Que se incrementó considerablemente la energía aportada por las centrales hidroeléctricas que tienen menores costos, pero que no lograron compensar los altos precios de los combustibles importados para la generación con gas natural comprimido importado, fueloil y gasoil.
Además, indica que fue 2% más alto el "despacho térmico" de julio de 2026 que el de ese mes del año pasado, lo que quiere decir que las máquinas para generar electricidad alimentadas con derivados del petróleo tuvieron más actividad.
El consumo medio de combustibles de esos despachos terminó arriba del año pasado:"+3.8% en conjunto si comparamos con julio 2025", y en un 82% fue "de gas natural nacional", agrega el informe.
28 barcos
No se quemó gas natural del país para producir un 18% de la generación térmica y esa porción en buena medida se cubrió con importaciones, mediante 28 barcos cargados con gas natural licuado (GLP), que tiene altísimos costos por la guerra Medio Oriente.
En el invierno de 2025 fueron necesarios solo 27 y en 2024, 30, pero sus valores fueron muy inferiores. Hoy, el 52% de la generación requiere quemar combustibles derivados del petróleo.
Con una infraestructura en gasoductos que solo es suficiente para cubrir el pico de la demanda del invierno de los usuarios residenciales, el país debió usar gas importado y combustibles líquidos caros.
Habitualmente, durante el resto del año los usuarios de la energía eléctrica cuentan con la ventaja de que el gas natural nacional alcance tanto para su consumo doméstico como para alimentar las usinas térmicas que generan electricidad.
En los días más fríos del invierno, cuando solo la capacidad instalada de los gasoductos y de todo el sistema de transporte del gas proveniente de Vaca Muerta cubre una parte de los requerimientos se debe recurrir al gas natural licuado importado mediante buques.
Focalizados
El precio del megavatio es solo uno de los tres componentes de las facturas que la Epe cobra a los usuarios. Una parte corresponde al VAD, Valor Agregado de Distribución que debe cubrir el funcionamiento y las utilidades de la distribución, otra los impuestos, y finalmente el costo de la energía mayorista..
Las ayudas "focalizadas" del Estado Nacional cubren en promedio al 65% del consumo en la totalidad de los hogares del país. Y aunque esos aportes son menores año tras año, para julio hubo un suba de 11 puntos que buscó morigerar los efectos de las políticas regulatorias y los efectos del mercado mundial.
En lo que va del 2026, la brecha de subsidios de los usuarios residenciales (con y sin subsidio) se había achicado del 44% al 31% entre enero y abril. Pero a partir de mayo la tendencia se revirtió y hoy un 65% de la totalidad de los kw/h en el nivel mayorista los cubre el Estado Nacional.
Pero las diferencias son amplias entre los clientes según cuenten o no con ayudas nacionales en la energía eléctrica mayorista. Quienes tienen subsidios solo pagan un 20% del total y aquellos que no, un 54%.