Variación interanual

El valor de la electricidad en el mercado mayorista aumentó en julio un 74%

En promedio, en la Argentina cada megavatio costó el mes pasado 168,6 dólares frente a los 96,8 de julio de 2025. Solo parte de los usuarios residenciales de la Epe ya recibió el tarifazo nacional, los demás lo verán el próximo mes.