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Mendoza: hallaron muerto a un andinista que estaba desaparecido desde el domingo

El hombre, de 48 años y oriundo de Buenos Aires, fue localizado a unos 4.000 metros de altura luego de varios días de búsqueda. La Justicia investiga el caso.

El hombre estudiaba en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking.El hombre estudiaba en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking.
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Personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña de Mendoza encontró este viernes el cuerpo sin vida de un andinista de 48 años que permanecía desaparecido desde el domingo en una zona de montaña de la provincia.

El hallazgo se produjo alrededor de las 15:30, en inmediaciones de la Quebrada La Angostura, ubicada a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

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El hombre, oriundo de la provincia de Buenos Aires, estudiaba en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking.

La desaparición

El hombre había informado que tenía previsto realizar una travesía el domingo 20 de septiembre. Dos días después, un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que había visto su camioneta estacionada en el lugar.

La preocupación aumentó cuando el andinista no asistió a clases horas más tarde. A partir de ese momento, se puso en marcha un operativo para intentar localizarlo.

Cómo fue la búsqueda

Un primer grupo de rescatistas realizó un rastrillaje desde el sector donde se encontraba estacionado el vehículo hacia la canaleta Alma de Diamante.

En paralelo, un segundo equipo recorrió la ruta habitual de ascenso al cerro Franke, ante la posibilidad de que el hombre hubiera tomado ese camino.

Las tareas estuvieron condicionadas por las malas condiciones meteorológicas. Debido al clima, los rescatistas debieron retirarse de la zona y habían programado regresar este sábado a las 6 de la mañana.

Sin embargo, durante el operativo de este viernes, el personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña logró localizar el cuerpo del andinista en las inmediaciones de la Quebrada La Angostura, a unos 4.000 metros de altura.

La investigación

Tras el hallazgo, la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo interviene en el caso y coordina las actuaciones correspondientes.

El hombre tenía 48 años, era oriundo de la provincia de Buenos Aires y estudiaba en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking.

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