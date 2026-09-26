Este sábado por la mañana se corre el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito Callejero de Bakú en la Fórmula 1.
Desde qué hora y cómo ver la carrera de Colapinto en Azerbaiyán
El Gran Premio de Bakú en las calles de la capital azerí se adelantó en el calendario habitual del fin de semana.
Rompiendo con el calendario habitual de un GP de la F1, los azeríes adelantaron un día todas las pruebas ante la conmemoración del Día del Recuerdo en Azerbaiyán el domingo 27 de septiembre.
El argentino Franco Colapinto de Alpine largará este sábado desde la novena posición.
Colapinto, que viene de sumar puntos en España, largará desde la novena posición, pese a clasificar décimo, por una penalidad a Carlos Sainz (Williams). La pole quedó en manos de George Russell (Mercedes), mientras que Pierre Gasly, compañero de Franco en Alpine, empezará séptimo.
A qué hora se corre
El Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito Callejero de Bakú en la Fórmula 1 se corre desde las 8, hora argentina.
Dónde ver en vivo la carrera
Toda la actividad del fin de semana se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports: Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow. Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV. Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+ Premium, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow.
Grilla de largada del GP de Azerbaiyán
1.George Russell (Mercedes)
2.Charles Leclerc (Ferrari)
3.Oscar Piastri (McLaren)
4.Isack Hadjar (Red Bull Racing)
5.Lando Norris (McLaren)
6.Lewis Hamilton (Ferrari)
7.Pierre Gasly (Alpine)
8.Max Verstappen (Red Bull Racing)
9.Franco Colapinto (Alpine)
10.Oliver Bearman (Haas)
11.Liam Lawson (Racing Bulls)
12.Alexander Albon (Williams)
13.Esteban Ocon (Haas)
14.Carlos Sainz (Williams)
15.Arvid Lindblad (Racing Bulls)
16.Kimi Antonelli (Mercedes)
17.Gabriel Bortoleto (Audi)
18.Nico Hülkenberg (Audi)
19.Valtteri Bottas (Cadillac)
20.Sergio Pérez (Cadillac)
21.Lance Stroll (Aston Martin)
22.Fernando Alonso (Aston Martin)
Características principales del circuito
- Longitud: 6.003 km
- Vueltas: 51
- Curvas: 20
- Primer GP: 2016