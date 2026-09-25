La jornada del viernes en Azerbaiyán había dejado una buena noticia para el piloto argentino: décimo en la Q3, metido en la pelea que importa. Un rato más tarde, la clasificación cambio para Carlos Sainz, y tras su penalización Franco Colapinto subió un puesto en la grilla de partida del GP de Azerbaiyan.
Cambia la parrilla en Bakú: Colapinto gana un lugar por la sanción a Sainz
Carlos Sainz había clasificado noveno con el Williams renovado. Los comisarios vieron que no levantó en bandera amarilla y lo mandaron al puesto 14, de esta manera Franco Colapinto largara noveno.
Los comisarios revisaron la telemetría, escucharon a Sainz y a un representante del equipo, y armaron el cuadro completo. Las señales amarillas se veían con claridad. La radio del equipo había avisado sin vueltas: "Amarillo adelante, levanta". El propio piloto reconoció en la audiencia que sabía lo que estaba pasando en la pista.
Su explicación fue razonable y, aun así, insuficiente. Dijo que iba a demostrar la reducción de velocidad al entrar y salir de la curva 3, cubriendo así los dos sectores amarillos consecutivos con una sola reacción general.
Los comisarios le respondieron con la letra chica del reglamento: cuando hay banderas amarillas en sectores consecutivos, la reacción significativa se exige en cada uno por separado, no en el conjunto. Y la telemetría terminó de cerrar el caso: el levantamiento apareció recién en el último sector, mientras que en el anterior Sainz había marcado su mejor tiempo de la sesión. Difícil sostener que se levantó donde nunca levantó.
La sanción fue cinco puestos de caída, del noveno al decimocuarto, más dos puntos de penalización que lo dejan con cuatro acumulados en doce meses. Colapinto subió al noveno. Detrás suyo lo hicieron Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon y Esteban Ocon.
Hubo una segunda sanción tras la clasificación en Bakú. Sergio Pérez recibió tres puestos de castigo por circular lento y obstruir a Oscar Piastri, pero como los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll ya arrastraban sus propias penalizaciones por cambios en las unidades de potencia, el mexicano cedió apenas un lugar ante Valtteri Bottas y conservó su posición en la grilla de partida.
La grilla de partida quedo ordenada con George Russell en la pole, escoltado por Charles Leclerc y Oscar Piastri.
La parrilla de largada del GP de Azerbaiyán 2026
Pos. Piloto Equipo
1 George Russell Mercedes
2 Charles Leclerc Ferrari
3 Oscar Piastri McLaren
4 Isack Hadjar Red Bull
5 Lando Norris McLaren
6 Lewis Hamilton Ferrari
7 Pierre Gasly Alpine
8 Max Verstappen Red Bull
9 Franco Colapinto Alpine
10 Oliver Bearman Haas
11 Liam Lawson Racing Bulls
12 Alexander Albon Williams
13 Esteban Ocon Haas
14 Carlos Sainz (P) Williams
15 Arvid Lindblad Racing Bulls
16 Kimi Antonelli Mercedes
17 Gabriel Bortoleto Audi
18 Nico Hülkenberg Audi
19 Valtteri Bottas Cadillac
20 Sergio Pérez (P) Cadillac
21 Fernando Alonso (P) Aston Martin
22 Lance Stroll (P) Aston Martin