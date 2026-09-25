GP de Azerbaiyan

Russell aplastó en Bakú y Colapinto se ganó su lugar en Q3 sobre la bandera

El británico hizo una vuelta de otro planeta, perfecta y le sacó 0.837 segundos a Leclerc. Franco estaba en zona de eliminación en Q2, mejoró sin succión, solo en su último intento y terminó décimo. Antonelli golpeó el muro y quedó 16º en la Q1.