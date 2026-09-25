George Russell fue el más rápido en cada tramo de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán y reservó su mejor vuelta para el final. Con 1:42.526, le sacó 0.837 segundos a Charles Leclerc y dejó la pole fuera del alcance de todos. Franco Colapinto, por su parte, se metió en Q3 con una vuelta hecha sobre la bandera a cuadros y terminó décimo.
Russell aplastó en Bakú y Colapinto se ganó su lugar en Q3 sobre la bandera
El británico hizo una vuelta de otro planeta, perfecta y le sacó 0.837 segundos a Leclerc. Franco estaba en zona de eliminación en Q2, mejoró sin succión, solo en su último intento y terminó décimo. Antonelli golpeó el muro y quedó 16º en la Q1.
Q1: Russell adelante y un golpe que cambió el panorama
La primera tanda empezó con los pilotos buscando espacio entre el tráfico y las banderas amarillas del circuito callejero. Colapinto salió temprano, marcó un tiempo que le permitió superar el corte y siguió en clasificación.
Russell terminó al frente, pero la noticia de la Q1 fue el golpe de su compañero Kimi Antonelli contra el muro. El italiano ya había registrado una vuelta suficiente para avanzar; los daños en el Mercedes, sin embargo, le impidieron volver a pista. Su clasificación, en los hechos, había terminado.
Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll y Valtteri Bottas fueron los seis eliminados. Pérez quedó 20º después de tener que abortar su último intento por una bandera amarilla.
Q2: Franco salió de la zona de eliminación en la última vuelta
La segunda tanda fue la más exigente para Colapinto. Mientras Russell volvía a marcar el mejor tiempo, Franco llegó a los instantes finales fuera de los diez puestos que daban acceso a Q3. Necesitaba mejorar y tendría una sola oportunidad.
Salió a buscarla sin el rebufo de Pierre Gasly en la larga recta de Bakú. Sobre la bandera a cuadros hizo su mejor vuelta de la Q2, salió de la zona de eliminación y avanzó décimo. Oliver Bearman quedó 11º, a solo 92 milésimas de quitarle ese lugar.
Gasly también pasó el corte y Alpine metió sus dos autos en Q3. Junto con Bearman quedaron eliminados Liam Lawson, Alex Albon, Esteban Ocon y Arvid Lindblad. Antonelli figuró 16º, sin tiempo en la Q2 porque no pudo salir tras el golpe de la tanda anterior.
Q3: Russell hizo una vuelta perfecta
La pelea por la pole tuvo varios cambios al comienzo. Oscar Piastri puso primero a McLaren con 1:43.571, seguido de cerca por Lando Norris. Russell respondió en su siguiente intento con 1:43.037 y recuperó la primera posición. Todavía le quedaba mucho más.
Colapinto, en cambio, perdió su primera vuelta rápida: bloqueó en la frenada de la curva 15 y tuvo que irse a la escapatoria para evitar el muro. Debió volver a empezar y, en su última oportunidad, completó un giro de 1:44.963. Quedó décimo y cerró así su tercera clasificación consecutiva en Q3. Gasly fue séptimo con 1:44.047.
En los segundos finales, Russell hizo la vuelta que definió la tarde. Fue el más rápido en los tres sectores y bajó hasta 1:42.526. Nadie encontró una respuesta. Leclerc terminó segundo con 1:43.363 y Piastri tercero con 1:43.364: entre ellos hubo una milésima; entre Leclerc y Russell, 837.
Isack Hadjar completó la segunda fila, seguido por Norris y Lewis Hamilton. Detrás de Gasly se ubicaron Max Verstappen y Carlos Sainz, antes de Colapinto.
Russell largará el sábado desde la pole con una oportunidad de descontarle puntos a Antonelli, líder del campeonato y 16º en la clasificación. Franco partirá desde la quinta fila en el circuito donde, en 2024, consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1.
Clasificación del GP de Azerbaiyán 2026
Pos. Piloto Equipo Mejor tiempo Tanda
- 1 George Russell Mercedes 1:42.526 Q3
- 2 Charles Leclerc Ferrari 1:43.363 Q3
- 3 Oscar Piastri McLaren 1:43.364 Q3
4 Isack Hadjar Red Bull 1:43.500 Q3
- 5 Lando Norris McLaren 1:43.672 Q3
- 6 Lewis Hamilton Ferrari 1:43.858 Q3
- 7 Pierre Gasly Alpine 1:44.047 Q3
- 8 Max Verstappen Red Bull 1:44.081 Q3
- 9 Carlos Sainz Williams 1:44.566 Q3
- 10 Franco Colapinto Alpine 1:44.963 Q3
- 11 Oliver Bearman Haas 1:44.775 Q2
- 12 Liam Lawson Racing Bulls 1:44.860 Q2
- 13 Alex Albon Williams 1:45.001 Q2
- 14 Esteban Ocon Haas 1:45.016 Q2
- 15 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:45.106 Q2
- 16 Kimi Antonelli Mercedes Sin tiempo Q2
- 17 Gabriel Bortoleto Audi 1:45.799 Q1
- 18 Nico Hülkenberg Audi 1:45.920 Q1
- 19 Fernando Alonso Aston Martin 1:46.593 Q1
- 20 Sergio Pérez Cadillac 1:46.658 Q1
- 21 Lance Stroll Aston Martin 1:47.337 Q1
- 22 Valtteri Bottas Cadillac 1:48.290 Q1