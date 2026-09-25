GP de Azerbaiyan

Colapinto cerró décimo en la FP3 de Bakú y Verstappen se quedó con el mejor tiempo

Colapinto cerró décimo en la FP3 de Bakú y Verstappen se quedó con el mejor tiempo. El argentino mejoró sobre la bandera a cuadros y volvió a meterse entre los diez primeros con Alpine. Verstappen superó por apenas 99 milésimas a Russell antes de la clasificación.