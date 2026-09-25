Franco Colapinto terminó décimo en la última práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán. Su mejor vuelta, de 1m45s592, llegó sobre la bandera a cuadros, después de una sesión en la que fue bajando sus tiempos a medida que ganaba confianza en el circuito urbano de Bakú. Pierre Gasly también mejoró al final y colocó al otro Alpine en el sexto puesto.
Colapinto cerró décimo en la FP3 de Bakú y Verstappen se quedó con el mejor tiempo
Colapinto cerró décimo en la FP3 de Bakú y Verstappen se quedó con el mejor tiempo. El argentino mejoró sobre la bandera a cuadros y volvió a meterse entre los diez primeros con Alpine. Verstappen superó por apenas 99 milésimas a Russell antes de la clasificación.
Los dos pilotos del equipo francés fueron los primeros en salir a pista. Empezaron con neumáticos medios, cuando el trazado todavía tenía polvo fuera de la huella y el viento cambiaba su intensidad, protagonista de la tercera práctica de la Fórmula 1. Colapinto marcó 1m51s899 en su primer intento y, en una segunda salida con el mismo compuesto, bajó primero a 1m47s180 y luego a 1m46s750.
Mientras tanto, Ferrari ocupó los primeros lugares durante la parte inicial del entrenamiento. Charles Leclerc y Lewis Hamilton salieron con blandos y el británico llegó a liderar con 1m45s093. George Russell tomó después la punta con neumáticos medios y confirmó, por tercera sesión consecutiva, que Mercedes tenía ritmo para pelear adelante.
Con los blandos colocados, Colapinto registró primero 1m46s007, un tiempo que lo dejaba 12°. Todavía le quedaba margen: a tres minutos del final bajó a 1m45s635 y avanzó al 11° lugar. En su último intento encontró otras 43 milésimas y cerró décimo, apenas 13 milésimas por delante de Carlos Sainz.
Gasly dio un salto mayor en ese cierre. El francés marcó 1m44s637 y terminó sexto, por delante de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris. La diferencia de 955 milésimas entre los Alpine muestra que Colapinto aún tiene tiempo por encontrar, aunque los dos autos llegaron a la clasificación dentro del grupo que aspira a avanzar a la Q3.
La pelea por el primer puesto se resolvió en los minutos finales. Russell había bajado hasta 1m44s021, pero Max Verstappen encadenó varias mejoras y terminó adelante con 1m43s922. Hamilton fue tercero, a 111 milésimas del neerlandés; detrás se ubicaron Kimi Antonelli y Leclerc.
La sesión tuvo una breve neutralización con auto de seguridad virtual para retirar una rama caída sobre la pista. Lance Stroll, en tanto, golpeó el muro con la rueda delantera izquierda en la curva 1 y debió detener su Aston Martin sin registrar un tiempo.
La clasificación será este viernes a las 9 de la mañana de Argentina. Colapinto terminó la práctica con su mejor vuelta y Alpine mostró ritmo con Gasly: dos señales que permiten ilusionarse con verlo pelear por un lugar en la Q3.