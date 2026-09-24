GP de Azerbaiyan

Colapinto quedó a un paso del top 10 en Bakú y Russell marcó el ritmo de la Fórmula 1

El argentino terminó 11º en la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán, con 21 vueltas y un mejor tiempo de 1m45s479. Mercedes cerró el jueves con un 1-2 encabezado por George Russell.