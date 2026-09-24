Franco Colapinto cerró el primer día de actividad en Bakú a un puesto de los diez mejores. El piloto de Alpine fue 11º en la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán, disputada este jueves en el circuito urbano, mientras George Russell volvió a ser el más rápido y confirmó el buen comienzo de Mercedes.
Colapinto quedó a un paso del top 10 en Bakú y Russell marcó el ritmo de la Fórmula 1
El argentino terminó 11º en la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán, con 21 vueltas y un mejor tiempo de 1m45s479. Mercedes cerró el jueves con un 1-2 encabezado por George Russell.
Colapinto completó 21 vueltas y marcó su mejor registro, de 1m45s479, con neumáticos blandos. Había iniciado la sesión con los duros, en un programa diferente al de su compañero Pierre Gasly, que comenzó con medios y terminó séptimo. En su primera salida de boxes, el argentino siguió de largo en la curva 1, pero pudo retomar la marcha sin daños.
La práctica tuvo una interrupción cuando Arvid Lindblad golpeó los muros en la estrecha zona del Castillo. La bandera roja detuvo la actividad durante unos diez minutos y redujo el tiempo disponible para que los equipos completaran sus programas. Poco después de la reanudación, Oliver Bearman también quedó fuera de la sesión por un problema en su Haas.
En la parte decisiva, Russell bajó su tiempo hasta 1m43s347 y terminó 0s552 por delante de Kimi Antonelli. El líder del campeonato había perdido buena parte de la jornada por un inconveniente hidráulico en la primera práctica y salió a pista recién pasada la primera media hora de la FP2. Aun así, completó el 1-2 de Mercedes.
Max Verstappen fue tercero, a 0s827 de Russell. Detrás se ubicaron los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Lando Norris terminó sexto, seguido por Gasly, Oscar Piastri, Isack Hadjar y Esteban Ocon. Colapinto quedó inmediatamente detrás de ese grupo, mientras Sergio Pérez llevó a su Cadillac al 13º puesto.
Los tiempos del jueves dejaron a Mercedes como la referencia inicial en Bakú, aunque todavía queda una práctica antes de la clasificación del viernes. Para Colapinto, el próximo paso será intentar convertir la cercanía con el top 10 en una posición de largada favorable para la carrera del sábado.
La actividad del GP de Azerbaiyán sigue este viernes 25 de septiembre. Horarios de Argentina:
- FP3: 5:30 horas
- Clasificación: 9.00 horas