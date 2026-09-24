El Gran Premio de Azerbaiyán comenzó con una complicación para Aston Martin. El equipo cambió varios componentes de las unidades de potencia de Fernando Alonso y Lance Stroll, una decisión que les traerá penalizaciones en la grilla de partida de la carrera del sábado.
Alonso y Stroll afrontan penalizaciones en la grilla del GP de Azerbaiyán
Aston Martin instaló nuevos componentes en los autos de sus dos pilotos y superó los límites permitidos para la temporada. La sanción exacta todavía no fue confirmada.
En el auto de Alonso se instalaron un nuevo motor de combustión, un turbocompresor y otro componente auxiliar. Con esos cambios, el español superó la cantidad autorizada para la temporada. Stroll también excedió los límites tras recibir, entre otras piezas, un nuevo turbo y componentes del sistema eléctrico.
El reglamento establece pérdidas de posiciones en la grilla por cada elemento utilizado fuera del cupo permitido. Esas sanciones se acumulan y, si superan las 15 posiciones, el piloto debe largar desde el fondo. La penalización precisa de cada Aston Martin aún está pendiente de confirmación, por lo que su lugar de partida se conocerá más adelante.
La noticia llegó en una primera práctica difícil para la escudería: Alonso terminó 19º y Stroll, 21º. Aston Martin tendrá que buscar más ritmo en las sesiones restantes y, además, preparar una carrera en la que sus pilotos deberán recuperar terreno desde posiciones retrasadas.