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Briatore advirtió que Alpine podría dejar de hablar con la TV argentina por los ataques a Gasly

El responsable del equipo pidió respeto a los seguidores de Colapinto después de que el piloto francés denunciara amenazas contra él y su familia. La medida, por ahora, es una advertencia.

Flavio Briatore, director de Alpine, llega a la conferencia de prensa del Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. REUTERS/Jakub PorzyckiFlavio Briatore, director de Alpine, llega a la conferencia de prensa del Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. REUTERS/Jakub Porzycki
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La discusión que comenzó en la pista de Madrid durante el Gran Premio de la Fórmula 1 tuvo una nueva consecuencia en Bakú. Flavio Briatore pidió a los seguidores de Franco Colapinto que dejen de atacar a Pierre Gasly en redes sociales y advirtió que Alpine podría suspender las entrevistas a la televisión argentina si la situación continúa.

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«Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos», afirmó Briatore en diálogo con ESPN Argentina. El dirigente pidió que el apoyo al piloto de Pilar se exprese con respeto y dejó en claro que todavía no se tomó ninguna medida: planteó qué podría hacer el equipo si los ataques se repiten.

Formula One F1 - Spanish Grand Prix - Madring, Madrid, Spain - September 12, 2026 Alpine's Franco Colapinto with Alpine's Pierre Gasly before practice REUTERS/Jakub PorzyckiFranco Colapinto y Pierre Gasly, compañeros en Alpine, hablaron en Bakú sobre lo ocurrido entre ambos al final del GP de España y coincidieron en que el episodio ya fue tratado dentro del equipo. REUTERS/Jakub Porzycki

Sus palabras llegaron después de que Gasly denunciara haber recibido mensajes de odio y amenazas tras el Gran Premio de España, algunos dirigidos también a su familia. En las últimas vueltas de aquella carrera, Colapinto alcanzó a su compañero, que aún debía pasar por boxes, mientras Oscar Piastri se acercaba por detrás. El argentino pidió por radio que lo dejaran avanzar; finalmente Gasly hizo su parada y Franco terminó séptimo.

Ambos pilotos dijeron en Bakú que hablaron del episodio dentro del equipo. Gasly aclaró que Alpine no le había pedido expresamente intercambiar posiciones y Colapinto sostuvo que trabajaron juntos para entender lo ocurrido. También rechazó los mensajes dirigidos a su compañero.

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Briatore quiso cerrar el asunto con una indicación deportiva: Alpine debe concentrarse en sus rivales, sin trasladar las diferencias de una carrera a una pelea entre sus pilotos. Al mismo tiempo, reconoció el trabajo de Colapinto en Madrid y calificó su actuación como «extraordinaria», tanto en la clasificación como en la carrera.

Con el Gran Premio de Azerbaiyán por comenzar, la advertencia apunta a lo que sucede fuera del circuito. En la pista, Colapinto y Gasly volverán a correr para el mismo equipo.

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