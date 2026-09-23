GP de Azerbaiyan

Colapinto llega ilusionado a Bakú y Alpine busca cerrar el capítulo de Madrid

Después de su séptimo puesto en Madrid, Colapinto llega con expectativas a un circuito donde sumó sus primeros puntos en Fórmula 1. Gasly, por su parte, aclaró el episodio entre ambos y denunció amenazas a su familia.