Bakú le trae buenos recuerdos a Franco Colapinto. Allí sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1, en 2024, y ahora regresa después de terminar séptimo en Madrid. El argentino cree que las características del circuito pueden ayudar a Alpine a repetir un buen resultado.
Colapinto llega ilusionado a Bakú y Alpine busca cerrar el capítulo de Madrid
Después de su séptimo puesto en Madrid, Colapinto llega con expectativas a un circuito donde sumó sus primeros puntos en Fórmula 1. Gasly, por su parte, aclaró el episodio entre ambos y denunció amenazas a su familia.
“Probablemente sea uno de los mejores circuitos para nosotros, junto con Monza”, dijo este miércoles ante los medios, según recogió Motorsport.com. Las largas rectas explican su expectativa. También explican por qué le resulta llamativo el cambio: el año pasado, Bakú había sido una de las pistas más difíciles para el equipo.
Colapinto no quiso dar por hecho ese rendimiento. Advirtió que Alpine todavía debe comprobar cómo se comportará el auto en las curvas de 90 grados y con temperaturas altas. Y señaló otro factor que conoce bien de sus visitas anteriores: “Creo que el viento va a ser complicado”. Entre los edificios, las ráfagas pueden cambiar de golpe y sorprender a los pilotos cuando pasan cerca de los muros.
Madrid, mientras tanto, dejó motivos para confiar. Franco fue noveno en clasificación y séptimo en carrera en un trazado que no parecía especialmente favorable para Alpine. Según explicó, el equipo consiguió aprovechar el auto mejor de lo que esperaba.
Pero aquel resultado también dejó una situación por revisar. En las últimas vueltas, Colapinto alcanzó a Pierre Gasly, que llevaba neumáticos usados y aún debía detenerse en boxes. Oscar Piastri se acercaba por detrás y el argentino pidió por radio que su compañero lo dejara pasar. Gasly entró a boxes al final de esa vuelta y Franco mantuvo el séptimo puesto.
“No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal”, aclaró Gasly al hablar con la prensa en Bakú. El francés confirmó que trató el episodio con el equipo. Colapinto también participó de esa conversación, junto con Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen. Explicó que le preocupaba la cercanía de Piastri —“Oscar casi me adelantó”— y que todos buscaron entender cómo manejar mejor una situación similar.
La discusión por las últimas vueltas de Madrid tuvo una consecuencia que preocupó a ambos pilotos. Gasly contó que recibió amenazas y ataques en las redes sociales, dirigidos también a su familia y a su pareja. Dijo que entiende las críticas por su exposición como deportista, pero que los mensajes a sus seres queridos cruzaron un límite.
Colapinto respaldó a su compañero y pidió que cesen los ataques. Recordó que se llevan bien y que trabajan por el mismo objetivo en Alpine. La diferencia de criterio durante una carrera, planteó, no justifica agredir a nadie fuera de la pista.
Fue en estas calles donde Franco consiguió sus primeros puntos en Fórmula 1. Ahora regresa con otro auto, después de un séptimo puesto en Madrid y con la sensación de que Bakú puede darle una nueva oportunidad.