GP de Azerbaiyan

Antonelli ya puede hacer cuentas para el título: Singapur es la primera posibilidad

El italiano lidera el campeonato con 81 puntos de ventaja sobre George Russell. Singapur, la tercera de las nueve fechas que quedan, es la primera en la que podría asegurarse el título, aunque necesitaría ganar todo hasta entonces y que sus rivales cedan terreno.