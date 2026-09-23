Kimi Antonelli no quiere pensar todavía en el campeonato. Lo dijo después de ganar el Gran Premio de España, una victoria que amplió su ventaja al frente del torneo. Pero cuando quedan nueve fechas, la pregunta ya aparece alrededor de Mercedes: ¿cuándo podría asegurarse matemáticamente su primer título de Fórmula 1?
Antonelli ya puede hacer cuentas para el título: Singapur es la primera posibilidad
El italiano lidera el campeonato con 81 puntos de ventaja sobre George Russell. Singapur, la tercera de las nueve fechas que quedan, es la primera en la que podría asegurarse el título, aunque necesitaría ganar todo hasta entonces y que sus rivales cedan terreno.
La respuesta más temprana es Singapur, el 11 de octubre. Antonelli llegará a Bakú con 292 puntos, 81 más que su compañero George Russell y 101 por delante de Lewis Hamilton, tercero. Desde que tomó el liderazgo en Japón, en la tercera fecha del año, el italiano se mantuvo arriba y sumó ocho victorias en los catorce Grandes Premios disputados.
Para resolver el campeonato en Singapur tendría que ganar primero en Azerbaiyán y Baréin, y después quedarse tanto con el Sprint como con el Gran Premio en Marina Bay. Esos cuatro triunfos sumarían 83 puntos y lo llevarían a 375. Al terminar esa fecha quedarían seis carreras, con un máximo de 150 puntos disponibles.
Pero su propia cosecha sería apenas una parte de la cuenta. Russell tendría que perder muchos puntos y Antonelli también necesitaría que Hamilton, Norris y los otros aspirantes quedaran a una distancia imposible de descontar. Por eso Singapur es la primera posibilidad matemática, no una fecha en la que la consagración esté asegurada aun si gana todo.
Pero podemos plantear otro calculo menos extremo: si Antonelli y Russell mantuvieran sus posiciones habituales de llegada de esta temporada, el italiano podría asegurar el título en México, la 19ª fecha. Esta es una estadística basada en lo ocurrido hasta ahora; cada resultado de las próximas carreras cambiará la cuenta.
Campeonato de Pilotos 2026, tras el Gran Premio de España
Posición Piloto Equipo Puntos Diferencia con Antonelli
1 Kimi Antonelli Mercedes 292 —
2 George Russell Mercedes 211 81
3 Lewis Hamilton Ferrari 191 101
4 Lando Norris McLaren 186 106
5 Charles Leclerc Ferrari 167
¿Qué pilotos siguen en la lucha por el título?
Matemáticamente, ocho pilotos además de Antonelli siguen en la lucha por el campeonato: Russell, Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri, Isack Hadjar y Liam Lawson.
Los récords que Antonelli podría alcanzar
Una consagración en Singapur tendría además un peso histórico. Después de esa carrera quedarían seis Grandes Premios, la misma cantidad que faltaba cuando Michael Schumacher aseguró el título de 2002. Max Verstappen también se coronó con seis Grandes Premios por disputar en 2023, durante el Sprint de Qatar. Y hay otra marca al alcance de Antonelli, incluso si el campeonato se define más adelante: con 20 años, podría convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1 y superar el récord que Sebastian Vettel conserva desde 2010.
Vettel, dueño desde 2010 del récord de campeón más joven, ya habló de la posibilidad de que Antonelli lo supere. Dijo que se alegraría por él y recordó que los récords están para romperse. La relación entre ambos también tiene un costado cercano: Antonelli contó que el alemán suele escribirle antes o después de las carreras y que esos mensajes lo ayudan a afrontar cada fin de semana.
Para Italia, el título tendría otro significado. El último piloto del país que se consagró campeón mundial fue Alberto Ascari, en 1953. Desde entonces pasaron 73 años sin que un italiano volviera a ganar el campeonato de Fórmula 1.
Antonelli prefiere concentrarse en la próxima largada. Quedan nueve Grandes Premios y el Sprint de Singapur, con 233 puntos todavía en juego. Sus ocho victorias despertaron una ilusión que lleva generaciones esperando. Antonelli tiene 20 años y aún le falta el paso más difícil. Por ahora, en Bakú, volverá a hacer lo único que puede acercarlo a ese sueño: correr.