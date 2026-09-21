Bakú no recibirá al mismo Franco Colapinto que conoció en 2024. Aquella vez, el argentino llegó con apenas una carrera de experiencia en la Fórmula 1 y todavía debía demostrar que estaba preparado para semejante desafío. Se marchó con un octavo puesto, sus primeros puntos y una actuación que comenzó a cambiar su historia.
Colapinto vuelve a Bakú: del primer gran recuerdo a un nuevo desafío
El argentino consiguió allí sus primeros puntos en la Fórmula 1 en 2024. Dos años después, regresa fortalecido por su séptimo puesto en Madrid y dispuesto a sostener el crecimiento de Alpine en el comienzo de una exigente triple fecha.
Ahora intentará trasladar ese rendimiento a un escenario que conoce bien, pero que nunca permite confiarse.
Dos años después, vuelve con otro recorrido. Ya no es el recién llegado que intentaba descubrir los límites de la categoría, sino un piloto consolidado dentro de Alpine, confirmado para 2027 y fortalecido por el séptimo puesto conseguido en Madrid.
También cambió la expectativa. En 2024, sumar había sido una sorpresa enorme. Ahora, después de alcanzar la Q3 y terminar detrás de los representantes de los equipos más poderosos en España, otro resultado entre los diez primeros aparece como un objetivo posible.
“Estoy deseando volver a Bakú para lo que esperamos que sea otro fin de semana competitivo”, expresó Colapinto antes de viajar a Azerbaiyán. “Maximizamos el resultado en Madrid y me puso muy contento despedirme de Europa con otra llegada fuerte en los puntos”.
Alpine también atraviesa un momento diferente. Después de un inicio de temporada con dificultades, el equipo consiguió sumar en las últimas carreras y comenzó a encontrar una mayor regularidad. Bakú será la primera escala de una exigente triple fecha y abrirá un período en el que cada oportunidad tendrá un valor especial.
Detrás de este crecimiento también aparece la conducción de Flavio Briatore, una figura central en la reorganización deportiva de Alpine. El italiano respaldó la continuidad de Colapinto y fue determinante para que el argentino quedara confirmado para 2027. El rendimiento de Madrid representó una respuesta importante dentro de ese proceso; Bakú ofrecerá una nueva medida para conocer cuánto pudo avanzar el equipo.
Colapinto sabe que el circuito puede exponer cualquier error, pero también ofrecer posibilidades inesperadas. Bakú tiene una recta de 2,2 kilómetros entre la curva 16 y la primera frenada, uno de los sectores más veloces de toda la temporada. Allí, los sobrepasos son posibles y las carreras pueden cambiar de forma repentina.
El contraste aparece en la zona del castillo. En la curva 8, el ancho de la pista se reduce a solamente 7,6 metros y los autos pasan entre muros sin margen para una corrección. Velocidad y precisión conviven dentro de una misma vuelta.
“La pista de Bakú vuelve a combinar sectores callejeros, alta velocidad y muros muy cercanos. Nuestro objetivo será trasladar a este fin de semana el nivel que mostramos en España”, explicó el argentino.
Su mensaje también dejó en claro cuál será la intención de Alpine: no esperar que la carrera le entregue una oportunidad, sino estar preparado para aprovecharla.
“Entramos en un período muy intenso y será fundamental sacar el máximo de cada posibilidad que aparezca. Históricamente, Bakú ofreció mucha acción. Trabajaremos para estar en la mejor posición cuando lleguen esos momentos y buscar otro resultado entre los diez primeros, mientras seguimos persiguiendo a nuestros rivales en el campeonato”, señaló.
Pierre Gasly comparte los buenos recuerdos del equipo en Azerbaiyán. El francés subió al podio en 2021 y también espera que Alpine mantenga la competitividad mostrada después del receso.
“Bakú siempre es un desafío interesante y es un circuito que disfruto mucho. Me gustan la velocidad, la parte trabada dentro de la ciudad y las oportunidades de sobrepaso”, sostuvo Gasly, quien remarcó la importancia de encontrar una buena puesta a punto desde los primeros entrenamientos.
El cronograma también será particular. Por la conmemoración del Día del Recuerdo en Azerbaiyán, todas las actividades fueron adelantadas 24 horas y el Gran Premio se correrá el sábado. Los entrenamientos serán el jueves y la clasificación se disputará el viernes.
Bakú volverá a exigir atención hasta el último metro. Sus muros no distinguen entre favoritos y pilotos del fondo, y su recta puede cambiar en segundos lo que parecía resuelto. Colapinto ya conoce las dos caras de ese desafío.