GP de Azerbaijan

Colapinto vuelve a Bakú: del primer gran recuerdo a un nuevo desafío

El argentino consiguió allí sus primeros puntos en la Fórmula 1 en 2024. Dos años después, regresa fortalecido por su séptimo puesto en Madrid y dispuesto a sostener el crecimiento de Alpine en el comienzo de una exigente triple fecha.