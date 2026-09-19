La Fórmula 1 alterará una de sus costumbres más arraigadas cuando llegue a Bakú. Esta vez, el ruido de los motores comenzará un día antes y también se apagará antes de lo habitual: el Gran Premio de Azerbaiyán se disputará el sábado 26 de septiembre y no el domingo.
Por qué la Fórmula 1 correrá el sábado en Bakú y no el domingo
El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un cronograma excepcional por una conmemoración nacional. La actividad comenzará el jueves y terminará el sábado en uno de los circuitos urbanos más veloces e imprevisibles del calendario.
No será una carrera Sprint ni un cambio pensado para favorecer la audiencia televisiva. La modificación responde a un pedido del promotor y de las autoridades del país, ya que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán.
Se trata de una jornada nacional de duelo dedicada a los militares fallecidos durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020. Para respetar esa fecha, todo el programa fue adelantado 24 horas.
La decisión convertirá a Bakú en una de las dos competencias sabatinas de la temporada 2026, junto con Las Vegas. También será la primera vez que el Gran Premio de Azerbaiyán se dispute un sábado.
La actividad comenzará el jueves 24 con las dos primeras prácticas. El viernes 25 se realizarán el último entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera se pondrá en marcha el sábado a las 15, hora local.
En la Argentina, la primera práctica comenzará el jueves a las 5.30 y la segunda a las 9. El viernes, la tercera sesión se desarrollará desde las 5.30 y la clasificación será a las 9. La carrera largará el sábado a las 8.
Un circuito entre dos mundos
Bakú parece contener dos pistas dentro de un mismo recorrido. De un lado aparece la extensa recta principal junto al mar Caspio, donde los autos superan los 350 kilómetros por hora, aprovechan el rebufo y pueden llegar hasta de a tres a la primera curva.
Después, casi sin aviso, la Fórmula 1 abandona los espacios abiertos y se interna en el estrecho casco antiguo de Icheri Sheher. Allí, los monoplazas pasan junto a las murallas medievales por un sector en el que apenas queda espacio para corregir un error.
Como sucede en Mónaco, cualquier equivocación puede terminar contra las defensas. Pero, a diferencia del Principado, Bakú también exige alcanzar una enorme velocidad final. Los equipos deben encontrar un equilibrio difícil: necesitan un auto firme y con agarre para las curvas lentas, pero también veloz en la interminable recta.
El circuito tiene 6,003 kilómetros y 20 curvas. La carrera se disputará sobre 51 vueltas, para completar una distancia de 306,049 kilómetros. El récord pertenece a Charles Leclerc, quien marcó 1:43.009 en 2019.
Uno de los mejores lugares para comprender la velocidad del trazado es la tribuna Absheron, ubicada al final de la recta principal. Desde allí puede observarse la violenta frenada para ingresar a la curva 1, un giro de 90 grados donde se concentra buena parte de los adelantamientos.
La tribuna de Icheri Sheher ofrece una imagen completamente diferente. Los espectadores ven a los autos atravesar la antigua puerta de la ciudad, encerrados entre las murallas, antes de acelerar hacia el veloz sector comprendido entre las curvas 13 y 15.
Bakú apareció por primera vez en el calendario en 2016, aunque aquella competencia se llamó Gran Premio de Europa. Nico Rosberg largó desde la pole position, lideró todas las vueltas y consiguió la victoria.
Un año después se disputó la primera edición con la denominación actual y el circuito comenzó a construir su fama de imprevisible. Daniel Ricciardo ganó después de partir décimo, seguido por Valtteri Bottas y un jovencísimo Lance Stroll.
Aquella jornada también quedó marcada por el polémico episodio entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel durante un período de auto de seguridad. El alemán golpeó la parte trasera del Mercedes y luego se colocó a su lado para volver a tocarlo, una reacción por la que recibió una penalización.
Desde entonces, Bakú entregó accidentes, resultados inesperados y carreras capaces de cambiar en cuestión de segundos. En 2026 celebrará diez años desde su llegada a la Fórmula 1 con otra particularidad: por respeto a una fecha profundamente significativa para Azerbaiyán, esta vez la bandera a cuadros caerá el sábado