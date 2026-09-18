Automovilismo

El nuevo Gálvez toma forma: las obras superan el 60% y sumará cinco tribunas

El histórico autódromo porteño atraviesa la transformación más importante de su historia. La pista ya muestra su nueva configuración, mientras avanzan los boxes, el túnel y los accesos. El primer gran desafío será recibir al MotoGP en abril de 2027, con la mirada puesta también en una eventual vuelta de la Fórmula 1.