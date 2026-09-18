El viejo Gálvez comienza a mostrar una cara diferente. Entre máquinas, estructuras de hormigón y sectores que ya cambiaron por completo su fisonomía, la renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez superó el 60% de ejecución y entró en una etapa decisiva.
El nuevo Gálvez toma forma: las obras superan el 60% y sumará cinco tribunas
El histórico autódromo porteño atraviesa la transformación más importante de su historia. La pista ya muestra su nueva configuración, mientras avanzan los boxes, el túnel y los accesos. El primer gran desafío será recibir al MotoGP en abril de 2027, con la mirada puesta también en una eventual vuelta de la Fórmula 1.
La obra no se limita a la pista o al edificio de boxes. El proyecto contempla una transformación integral de los accesos, el perímetro, las tribunas y la circulación interna del público. Los distintos trabajos se completarán de manera progresiva entre diciembre y febrero, antes del regreso del MotoGP a Buenos Aires, previsto para abril de 2027.
Uno de los cambios más importantes ya puede observarse en el trazado. La pista presenta su configuración definitiva e incluye una nueva horquilla construida en el espacio que anteriormente ocupaban una tribuna y el kartódromo.
El nuevo diseño tendrá dos variantes. La destinada al MotoGP contará con 4,3 kilómetros y 14 curvas, mientras que el trazado proyectado para la Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros, tendrá 15 curvas y permitiría velocidades de hasta 340 kilómetros por hora.
Ese sector fue proyectado para que el circuito pueda cumplir con las exigencias necesarias ante una eventual llegada de la Fórmula 1. Por ahora no existe una carrera confirmada, pero la intención de Buenos Aires es contar con un escenario preparado para iniciar las gestiones por el regreso de la máxima categoría.
También avanza el nuevo túnel ubicado a la altura de la curva 1. La estructura permitirá unir la avenida Roca con el paddock y cambiará la circulación interna del predio, uno de los aspectos fundamentales para la organización de competencias de gran convocatoria.
Al mismo tiempo, los nuevos boxes y garajes continúan tomando altura. Allí se concentrará buena parte de la actividad deportiva y operativa durante los grandes eventos internacionales.
“Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad es la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para una carrera de Fórmula 1. Trabajamos para que vuelva y en abril vamos a recibir al MotoGP, en el año en que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte”, sostuvo el secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes.
Cinco tribunas y nuevos accesos
La renovación también llegará a los sectores destinados al público. El proyecto contempla la construcción de cinco nuevas tribunas de hormigón premoldeado, distribuidas en diferentes puntos del circuito. Tendrán 95, 55, 90, 50 y 50 metros de extensión, respectivamente.
Las tribunas existentes serán sometidas a estudios estructurales para conocer su estado y definir las intervenciones necesarias. Además, serán pintadas y se retirarán los asientos para su limpieza y posterior reinstalación. Las butacas que se encuentren deterioradas serán reemplazadas.
También cambiará la manera de ingresar a las gradas. La calle de servicio ubicada frente a las tribunas será reubicada y los accesos pasarán a realizarse por los laterales. Para ordenar el movimiento de los espectadores se construirán nuevas escaleras, rampas, descansos y barandas.
A esa intervención se sumará la renovación de los ingresos actuales y la apertura de dos nuevos accesos. Uno estará ubicado sobre la avenida 27 de Febrero, en el sector del talud, y el otro sobre avenida Roca al 5900, junto a la escuela.
Los nuevos ingresos tendrán muros de ladrillos, revestimientos, estructuras metálicas identificadas con sus respectivos números, portones y pórticos para la señalización.
El cerco perimetral también será reconstruido. El alambrado que actualmente rodea buena parte del predio será reemplazado por una estructura rígida de hormigón de tres metros de altura. Solamente se mantendrá el alambrado en el límite con el parque Ribera Sur.
Del regreso de MotoGP al sueño de la Fórmula 1
El primer examen para el renovado autódromo será el retorno del MotoGP, que volverá a correr en la ciudad después de casi tres décadas. El Mundial de Motociclismo no visita el escenario porteño desde 1999 y su llegada marcará el regreso del Gálvez al calendario internacional.
Detrás aparece un desafío todavía mayor: recuperar la Fórmula 1. Buenos Aires albergó por última vez el Gran Premio de Argentina en 1998 y, aunque todavía no existe un acuerdo para su vuelta, gran parte de la nueva infraestructura fue pensada para cumplir con los estándares de la categoría.
La nueva pista, los boxes, las tribunas y los accesos comienzan a modificar el paisaje de uno de los escenarios más queridos por el automovilismo argentino. El Gálvez conserva su historia, pero ya se prepara para escribir una etapa diferente