Lando Norris parecía tener bajo control el Gran Premio de España. Había partido desde la pole position y construido una diferencia importante sobre Kimi Antonelli durante las primeras vueltas en Madring. Sin embargo, una situación ajena a su rendimiento terminó cambiando el rumbo de la carrera.
La victoria que perdió Norris abrió un debate sobre el reglamento de la Fórmula 1
Nico Rosberg propuso cerrar la calle de boxes o reducir su límite de velocidad durante un Virtual Safety Car. La idea surgió después de lo sucedido en Madrid, donde el británico quedó condicionado por la aparición del VSC en el GP de España.
El piloto de McLaren acababa de pasar la entrada a la calle de boxes cuando se activó el Virtual Safety Car para retirar el Aston Martin de Lance Stroll. Norris ya no podía detenerse y sus principales rivales sí aprovecharon la neutralización para cumplir con una parada mucho menos costosa en términos de tiempo.
Aquella circunstancia lo hizo perder el liderazgo. Antonelli se quedó con la victoria, Max Verstappen terminó segundo y Norris debió conformarse con el tercer lugar en una carrera que, hasta ese momento, parecía estar en sus manos.
Lo sucedido reabrió un antiguo debate en la Fórmula 1: cuánto debe influir la suerte en una competencia cuando aparece un auto de seguridad, real o virtual.
Nico Rosberg, campeón del mundo en 2016, consideró que Norris fue víctima de una situación desafortunada, pero también planteó que el reglamento podría modificarse para reducir este tipo de ventajas.
“No fue más que mala suerte. Él merecía ganar y es una pena que lo perdiera por un VSC”, sostuvo el expiloto durante el programa The F1 Show de Sky Sports.
Rosberg aclaró que no pretende eliminar el Virtual Safety Car. Entiende que se trata de una herramienta necesaria para neutralizar una carrera ante un incidente menor sin obligar a los autos a girar durante varias vueltas detrás del coche de seguridad.
Su propuesta apunta a otro lugar: las paradas en boxes. Una de las posibilidades sería cerrar el ingreso al pit lane mientras esté vigente el VSC. La otra, menos terminante, consistiría en reducir considerablemente el límite de velocidad dentro de la calle de boxes.
El problema actual es sencillo de comprender. Cuando se activa el VSC, todos los pilotos que continúan en la pista deben reducir su velocidad. Quien ingresa a boxes en ese momento también se detiene, pero pierde mucho menos tiempo respecto de sus rivales que durante una vuelta disputada bajo condiciones normales.
Para Rosberg, la solución sería conseguir que una parada demande prácticamente el mismo tiempo con carrera neutralizada o en velocidad plena. De esa manera, nadie recibiría un beneficio extraordinario por haber llegado unos metros antes a la entrada de boxes.
La Fórmula 1 siempre convivió con el componente imprevisible de sus neutralizaciones. En Madrid, esa cuota de azar sonrió a Antonelli y castigó a Norris. Rosberg no pretende terminar con la incertidumbre, pero sí evitar que una carrera cambie por completo según el lugar exacto de la pista en el que se encuentra cada piloto cuando aparece el cartel de VSC.