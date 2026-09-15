Franco Colapinto dejó Madrid con seis puntos, una sonrisa difícil de disimular y la certeza de haber completado uno de esos fines de semana que pueden marcar un antes y un después. Dos días después de la carrera, recibió además otro reconocimiento: la Fórmula 1 lo ubicó entre los cuatro pilotos más destacados del Gran Premio de España.
La Fórmula 1 puso a Colapinto entre los mejores del Gran Premio de España
El argentino ocupó el cuarto lugar en el ranking elaborado por los especialistas de la categoría después de su séptimo puesto en Madrid. Solo Norris, Antonelli y Verstappen recibieron una valoración superior.
El argentino apareció en el cuarto puesto de los Power Rankings publicados por el sitio oficial de la categoría, solamente detrás de Lando Norris, Kimi Antonelli y Max Verstappen. No se trata de una clasificación basada únicamente en el resultado final, sino de una evaluación realizada por cinco especialistas, quienes analizan el rendimiento de cada piloto durante todo el fin de semana intentando dejar de lado las diferencias entre los autos.
En esa mirada más amplia, Colapinto volvió a sobresalir. Fue noveno en la clasificación, alcanzó la Q3 por segunda fecha consecutiva y el domingo avanzó dos posiciones para terminar séptimo. Lo hizo en un circuito nuevo, exigente y con pocas posibilidades de sobrepaso, sosteniendo un ritmo firme y aprovechando cada oportunidad que apareció.
La valoración también confirma el crecimiento que viene mostrando dentro de Alpine. Después de un comienzo de temporada con altibajos, Franco logró afirmarse, ganó confianza y comenzó a transformar su velocidad en resultados. Sumó puntos en Monza y volvió a hacerlo en Madrid, completando dos fines de semana consecutivos entre los diez mejores tanto en clasificación como en carrera.
“Probablemente fue mi mejor fin de semana de carreras en la Fórmula 1”, reconoció el propio Colapinto después de cruzar la bandera a cuadros. El ranking oficial parece acompañar esa sensación: lo colocó por delante de pilotos como Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Liam Lawson y George Russell, quien ni siquiera consiguió ingresar entre los diez elegidos.
Norris encabezó la evaluación pese a haber terminado tercero. El británico consiguió la pole y dominó buena parte de la carrera, pero la aparición del Auto de Seguridad Virtual en un momento desfavorable alteró su estrategia. Antonelli, ganador en Madring y líder del campeonato, ocupó el segundo lugar, mientras que Verstappen fue tercero después de llevar a Red Bull hasta el segundo escalón del podio.
Detrás de Colapinto quedaron Arvid Lindblad, Nico Hülkenberg, Leclerc, Hamilton, Esteban Ocon y Lawson. Una lista cargada de nombres importantes en la que el argentino encontró su lugar por mérito propio.
El séptimo puesto confirmó que Colapinto atraviesa su momento más sólido desde que llegó a Alpine. Madrid mostró a un piloto más seguro, capaz de sostener su rendimiento durante todo el fin de semana y de aprovechar lo que tuvo a su alcance. La Fórmula 1 también lo vio: entre tantas figuras, Franco volvió a hacerse un lugar.