Una de las voces más influyentes del equipo Alpine celebró el séptimo puesto del argentino en Madrid y remarcó el valor de los seis puntos que consiguió. Además, explicó la estrategia de Pierre Gasly, quien por momentos condicionó el avance de Franco Colapinto.
El elogio que más pesa en Alpine: Briatore destacó el “mega trabajo” de Colapinto
Una de las voces más influyentes del equipo celebró el séptimo puesto del argentino en Madrid y remarcó el valor de los seis puntos que consiguió. Además, explicó la estrategia de Pierre Gasly, quien por momentos condicionó el avance de Franco.
No fue un elogio más. No llegó desde afuera del equipo ni nació únicamente de la emoción por el resultado. Las palabras fueron de Flavio Briatore, una de las figuras con mayor poder e influencia dentro de Alpine y una voz determinante en el rumbo deportivo de la escudería.
Por eso, cuando el italiano aseguró que Franco Colapinto había realizado un “mega trabajo” durante todo el fin de semana del Gran Premio de España, la frase adquirió una importancia especial.
“Franco hizo un mega trabajo durante todo el fin de semana y consiguió seis puntos muy valiosos para el equipo”, expresó Briatore después de la carrera disputada en Madring.
La declaración representó un reconocimiento contundente para el argentino, que respondió dentro de la pista durante uno de los fines de semana más exigentes de la temporada. Clasificó noveno, largó desde la quinta fila y terminó séptimo después de sostener un ritmo competitivo y superar diferentes momentos de presión.
Una opinión que tiene un peso diferente
Briatore ocupa el cargo de asesor ejecutivo de Alpine, pero su influencia excede cualquier denominación formal. Es una de las personas que participa directamente en las grandes decisiones del proyecto deportivo y su mirada resulta decisiva al momento de evaluar el rendimiento de los pilotos.
También fue una de las figuras que respaldó la oportunidad de Colapinto dentro de Alpine. Por eso, su valoración pública no puede interpretarse como una frase de compromiso: fue la confirmación de que el argentino cumplió con lo que el equipo esperaba de él.
Franco llegó a Madrid con la necesidad de adaptarse rápidamente a un circuito completamente nuevo. Lo hizo desde las primeras prácticas, avanzó hasta la Q3 y luego convirtió su novena posición de largada en un séptimo puesto que le entregó seis puntos a Alpine.
El argentino comenzó la carrera con neumáticos medios nuevos y realizó su única detención en la vuelta 14 para colocar un juego de compuestos duros. Con esas cubiertas llegó hasta la bandera a cuadros, administrando su ritmo y defendiendo una posición que tenía un enorme valor para el equipo.
Más allá del resultado, Briatore destacó el fin de semana completo. No habló solamente de las seis unidades conseguidas el domingo: valoró el trabajo realizado por Colapinto desde el primer momento en que salió a conocer Madring.
La explicación sobre Gasly
El dirigente también explicó la estrategia elegida para Pierre Gasly, quien largó 14° con neumáticos duros y permaneció en pista hasta la vuelta 55. El francés terminó en la 12ª posición después de colocar neumáticos blandos para el cierre.
“Por el lugar en el que clasificó y comenzó la carrera, la única posibilidad que teníamos de sumar puntos era mantenerlo en pista y esperar que pudiera beneficiarse con un auto de seguridad sobre el final. Otros equipos que estaban cerca de nosotros hicieron lo mismo”, explicó Briatore.
La aclaración permitió comprender por qué Alpine prolongó tanto el primer turno de Gasly. El equipo apostaba a una neutralización que finalmente nunca llegó.
Durante ese tramo, Colapinto alcanzó a su compañero y pidió que no lo demorara porque tenía mejor ritmo. La situación generó tensión por radio y dejó al argentino esperando durante varias vueltas antes de poder continuar con su carrera.
Briatore explicó la apuesta estratégica con Gasly, aunque no se refirió específicamente a la demora de Alpine para ordenar el intercambio de posiciones. Ese episodio conserva su propio peso y forma parte de otra historia de la carrera del argentino en Madrid.
El resultado que Alpine necesitaba
El séptimo puesto también fue importante para la pelea que Alpine mantiene con sus rivales directos en el campeonato.
“Logramos nuestro objetivo, así que podemos estar satisfechos con el resultado de la carrera”, señaló Briatore.
Franco fue quien convirtió ese objetivo en puntos. Lo hizo en un fin de semana en el que mostró velocidad, madurez y capacidad para responder en los momentos importantes.
En la Fórmula 1, los resultados siempre son fundamentales. Pero también existen palabras que pueden marcar un camino. Y el reconocimiento de Briatore, por la influencia que tiene dentro de Alpine, fue mucho más que una felicitación después de la bandera a cuadros.
Fue una señal fuerte desde el corazón del equipo: Colapinto estuvo a la altura y su trabajo no pasó inadvertido ante la persona cuya opinión más pesa.