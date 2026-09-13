GP de España

El elogio que más pesa en Alpine: Briatore destacó el “mega trabajo” de Colapinto

Una de las voces más influyentes del equipo celebró el séptimo puesto del argentino en Madrid y remarcó el valor de los seis puntos que consiguió. Además, explicó la estrategia de Pierre Gasly, quien por momentos condicionó el avance de Franco.