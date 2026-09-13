Kimi Antonelli se convirtió en el primer ganador de la Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madrid. El italiano de Mercedes aprovechó una carrera marcada por la estrategia y consiguió su segunda victoria consecutiva, después de la inolvidable remontada protagonizada una semana antes en Monza.
Antonelli conquistó Madrid y Colapinto volvió a sumar con un valioso séptimo puesto
El italiano aprovechó el momento indicado para realizar su detención y consiguió su octava victoria de la temporada. Verstappen y Norris completaron el podio, mientras que Franco avanzó desde la quinta fila y sumó seis puntos para Alpine.
También fue un domingo muy positivo para Franco Colapinto. El argentino largó desde el noveno lugar, avanzó dos posiciones y recibió la bandera a cuadros en el séptimo puesto. Fue el mejor representante de Alpine y agregó seis puntos importantes a su campeonato.
Franco tuvo una buena largada y superó a Liam Lawson para colocarse séptimo. La posterior salida de Lewis Hamilton, afectado por un problema de frenos, le permitió avanzar momentáneamente hasta el sexto lugar.
Lawson recuperó la posición en la décima vuelta, pero Colapinto se mantuvo dentro de la pelea. Había comenzado con neumáticos medios y aprovechó la aparición del auto de seguridad virtual para realizar su única detención y colocar el compuesto duro.
La estrategia lo hizo caer momentáneamente hasta el décimo puesto, detrás de varios pilotos que todavía no habían pasado por boxes. Franco no se desesperó. Cuidó los neumáticos, sostuvo su ritmo y esperó que la carrera volviera a ordenarse.
En las últimas vueltas quedó involucrado en una intensa lucha con Gabriel Bortoleto y Oscar Piastri. El argentino logró conservar la posición frente al McLaren y cruzó la meta con 1 segundo y 558 milésimas de ventaja sobre el australiano.
La tardía detención de Pierre Gasly, quien ingresó a boxes en la última vuelta, terminó de ubicar a Colapinto en el séptimo lugar. El resultado elevó su cosecha a 27 puntos y le permitió completar su segunda carrera consecutiva dentro de los diez primeros, después del noveno puesto conseguido en Monza.
La oportunidad de Antonelli
Norris había partido desde la pole position y conservó el liderazgo en la largada. Verstappen superó a Antonelli, pero debió devolver una posición después de salirse de la pista durante una maniobra con Hamilton.
El británico de McLaren comenzó a construir una ventaja y parecía tener la carrera bajo control. Todo cambió en la vuelta 14, cuando Lance Stroll quedó detenido por un problema en los frenos y provocó la aparición del auto de seguridad virtual.
Antonelli, Verstappen y Russell aprovecharon la neutralización para ingresar a boxes. Norris no alcanzó a detenerse antes de que terminara el período de velocidad reducida y, cuando finalmente realizó su parada, perdió más tiempo por un inconveniente durante el cambio de neumáticos.
El británico regresó a la pista en la quinta posición y debió comenzar una larga recuperación.
Charles Leclerc, que había decidido permanecer en pista, pasó a liderar con sus neumáticos duros. El piloto de Ferrari prolongó su detención hasta la vuelta 49, esperando otra neutralización que nunca llegó. Cuando finalmente ingresó, Antonelli recuperó el primer puesto.
Verstappen y Norris se acercaron durante las últimas vueltas, pero el italiano no cometió errores. Incluso rozó el muro en la curva 7 cuando faltaban cuatro giros, aunque pudo continuar y recuperar rápidamente una diferencia tranquilizadora.
Antonelli cruzó la meta con 4 segundos y 351 milésimas de ventaja sobre Verstappen. Norris terminó tercero, a poco más de cinco segundos, después de una carrera que parecía estar en sus manos.
“Fue una carrera muy difícil. Es bueno ganar, pero siento que Lando merecía la victoria”, reconoció Antonelli, quien amplió a 81 puntos su ventaja sobre George Russell en el campeonato.
Una carrera que se decidió en los boxes
Leclerc terminó cuarto y resistió en el cierre el acercamiento de Russell. Lawson fue sexto, seguido por Colapinto, Piastri, Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg.
Hamilton abandonó en las primeras vueltas al quedarse prácticamente sin frenos. Stroll también sufrió inconvenientes en ese sector de su Aston Martin, mientras Sergio Pérez y Carlos Sainz completaron la lista de abandonos.
Antonelli se marchó de Madrid con su octava victoria del año y una diferencia cada vez más amplia en el campeonato. Colapinto, por su parte, volvió a cumplir: aprovechó la largada, ejecutó una carrera prolija y se defendió cuando tuvo que hacerlo para entregarle seis puntos a Alpine.