#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
GP de Espáña

Verstappen destrozó al Madring: “Que me den el plano y lo arreglo”

El neerlandés puso en duda las posibilidades de sobrepaso en el nuevo circuito de Madrid y reclamó que los pilotos sean escuchados antes de diseñar una pista de Fórmula 1.

Max Verstappen fue muy crítico con el diseño del Madring y advirtió que todavía no encontró una curva que permita adelantar. REUTERS/Jakub PorzyckiMax Verstappen fue muy crítico con el diseño del Madring y advirtió que todavía no encontró una curva que permita adelantar. REUTERS/Jakub Porzycki
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Madring todavía no disputó su primera carrera de Fórmula 1 y ya recibió una crítica tan contundente como incómoda. Max Verstappen no escondió sus dudas sobre el nuevo circuito de Madrid y advirtió que, por sus características, los adelantamientos serán muy difíciles.

La clasificación entregó diferencias pequeñas y una grilla de partida atractiva para el Gran Premio de España. Sin embargo, detrás de esa paridad apareció una preocupación: que la carrera termine convertida en una larga procesión de autos, con escasas posibilidades de lucha en pista.

“Todavía tengo que encontrar una curva en la que pueda adelantar”, lanzó el cuatro veces campeón del mundo después de recorrer por primera vez el trazado madrileño.

Verstappen reconoció que se realizó un buen trabajo con el asfalto, aunque señaló que ya encontró algunos sectores irregulares pese a tratarse de una pista nueva. De todos modos, su principal cuestionamiento no estuvo allí, sino en el dibujo del circuito.

Formula One F1 - Spanish Grand Prix - Madring, Madrid, Spain - September 12, 2026 Red Bull's Max Verstappen during qualifying REUTERS/Albert GeaMax Verstappen cuestionó las zonas de frenada del Madring y pidió que los pilotos sean escuchados al momento de diseñar nuevos circuitos. Crédito: Reuters. REUTERS/Albert Gea

“En las zonas de frenada tienen que aprender que no es necesario girar el volante y frenar al mismo tiempo. Eso no permite ningún tipo de adelantamiento”, explicó el piloto de Red Bull.

Para el neerlandés, varios ingresos a las curvas condicionan la posibilidad de atacar al auto que marcha adelante. Por eso reclamó una participación más activa de los pilotos cuando se proyectan nuevos escenarios para la categoría.

“El diseño podría mejorarse. Las aportaciones de los pilotos pueden ser de gran ayuda en el futuro. Deberían escucharnos antes de construir”, sostuvo.

Cuando le preguntaron qué sectores cambiaría, Verstappen respondió primero con una carcajada y después dejó la frase que resumió toda su postura: “¡Casi todas las zonas de frenada! Si me dan el plano del circuito, yo me encargo de arreglarlo”.

Mirá tambiénEl Madring prepara una carrera impredecible: las estrategias para el Gran Premio de España

El tetracampeón utilizó como ejemplo el circuito de Austin, donde las curvas más amplias permiten intentar una maniobra y, aun cuando el adelantamiento no se concreta en el primer movimiento, continuar la pelea en la salida.

“Un piloto sabe muy bien qué se necesita y cómo debería ser una buena curva. Hay suficientes ejemplos de cómo hacerlo correctamente”, remarcó.

El desafío quedará ahora del lado del Madring. Su primera carrera deberá demostrar si las dudas de Verstappen tenían fundamento o si la incertidumbre propia de un circuito nuevo consigue regalar el espectáculo que Madrid espera.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Fórmula 1
Automovilismo
Motores y Tendencias
Polideportivo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro