El fin de semana ya había comenzado cuesta arriba para Nicolás Varrone. La carrera Sprint le ofrecía una oportunidad para empezar a recuperarse, pero la ilusión duró apenas unas curvas.
La Sprint duró apenas unas curvas para Varrone: Maini lo mandó contra el muro
El argentino quedó eliminado en la primera vuelta de la carrera corta de Fórmula 2 en Madrid después de ser golpeado por el piloto de ART. Los comisarios responsabilizaron por completo al indio y lo sancionaron. Ritomo Miyata consiguió su primera victoria en la categoría.
El argentino fue golpeado por Kush Maini durante la primera vuelta y su auto terminó contra las defensas del nuevo circuito de Madring. No hubo tiempo para remontar ni para comprobar cuál podía ser su ritmo. La primera competencia del sábado terminó antes de comenzar realmente.
Varrone había largado desde el 19º puesto con el auto de Van Amersfoort Racing. Maini partía inmediatamente detrás, desde el 20º lugar. Cuando el pelotón llegó a la curva 8, ambos tuvieron un contacto y el argentino salió despedido hacia la barrera.
El golpe obligó a neutralizar la carrera con el auto de seguridad. Mientras el resto del grupo volvía a ordenarse, el auto de Varrone quedaba detenido y su Sprint llegaba a su fin.
Después de la competencia, los comisarios convocaron a los dos pilotos y a los representantes de sus equipos. También revisaron las imágenes, las cámaras a bordo y los datos del GPS. La conclusión fue clara: Maini fue considerado totalmente responsable del incidente.
El piloto de ART recibió una sanción de diez segundos que, al no poder aplicarse sobre su resultado, se convirtió en una pérdida de cinco posiciones para la carrera principal. Como ya debía largar desde atrás, partirá nuevamente desde el fondo.
La decisión confirmó que Varrone no tuvo responsabilidad en la maniobra, aunque no pudo devolverle la carrera perdida.
Un fin de semana que no le da tregua
El argentino había sufrido otro golpe durante la clasificación del viernes. Perdió el control del auto en la curva 18 y provocó una bandera roja. Como establece el reglamento, los comisarios eliminaron su mejor tiempo.
Varrone quedó fuera del límite del 107%, pero recibió la autorización para participar de las dos carreras. Por esa razón debió largar la Sprint desde el 19º lugar y también comenzará la competencia principal desde la parte final de la grilla.
Madrid no le dio todavía la posibilidad de mostrar su verdadero rendimiento. Primero apareció el error en la clasificación. Después, cuando intentaba comenzar su recuperación, llegó el toque de Maini.
Le quedará una última oportunidad el domingo. La carrera principal se pondrá en marcha a las 11.25 de España, las 6.25 de la Argentina, y volverá a exigirle avanzar desde atrás.
Miyata no dejó escapar su oportunidad
Adelante, Ritomo Miyata construyó una carrera completamente diferente. El japonés tomó la punta antes de llegar a la primera curva y controló con autoridad los dos relanzamientos provocados por los ingresos del auto de seguridad.
Emerson Fittipaldi intentó acercarse, mientras Laurens van Hoepen aprovechó el rendimiento de los neumáticos blandos para meterse en la discusión. Ninguno pudo inquietar realmente al piloto de Hitech en las vueltas decisivas.
Miyata volvió a escaparse después del último relanzamiento y recibió la bandera a cuadros con 2s6 de ventaja. Fue su primera victoria en la Fórmula 2 y también el primer triunfo de Hitech desde la Sprint de Bakú de 2025.
Fittipaldi terminó segundo y consiguió su primer podio en la categoría. Van Hoepen completó los tres primeros, seguido por Noel León, Martinius Stenshorne, Rafael Câmara, Alexander Dunne y Mari Boya.
La pelea por el campeonato también sumó tensión. Nikola Tsolov abandonó después de rozar el muro y quedó con 177 puntos. Câmara terminó sexto y se acercó a ocho unidades del líder, mientras Gabriele Minì se mantiene tercero con 147.
La Fórmula 2 tendrá el domingo su última carrera en Madrid. Para Miyata será la oportunidad de prolongar la celebración. Para Varrone, una nueva largada desde el fondo y la posibilidad de encontrar la revancha que el sábado le negó un golpe ajeno.