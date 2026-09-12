GP de España

La Sprint duró apenas unas curvas para Varrone: Maini lo mandó contra el muro

El argentino quedó eliminado en la primera vuelta de la carrera corta de Fórmula 2 en Madrid después de ser golpeado por el piloto de ART. Los comisarios responsabilizaron por completo al indio y lo sancionaron. Ritomo Miyata consiguió su primera victoria en la categoría.