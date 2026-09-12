Gran Premio de España

Un toque en la primera vuelta dejó a Varrone fuera de la Sprint de Fórmula 2

El piloto argentino apenas pudo completar media vuelta en el circuito de Madring, luego de un contacto con el indio Kush Maini que provocó un trompo y dañó el Van Amersfoort Racing. Varrone largó desde el 18° lugar y buscará recuperarse este domingo en la carrera principal.