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Un toque en la primera vuelta dejó a Varrone fuera de la Sprint de Fórmula 2

El piloto argentino apenas pudo completar media vuelta en el circuito de Madring, luego de un contacto con el indio Kush Maini que provocó un trompo y dañó el Van Amersfoort Racing. Varrone largó desde el 18° lugar y buscará recuperarse este domingo en la carrera principal.

Varrone abandonó temprano en la Sprint de Fórmula 2 en MadridVarrone abandonó temprano en la Sprint de Fórmula 2 en Madrid
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Nicolás Varrone tuvo un temprano abandono en la carrera Sprint de la FIA Fórmula 2 en el circuito de Madring, Madrid. El piloto de Ingeniero Maschwitz apenas pudo completar media vuelta después de protagonizar un contacto con el indio Kush Maini.

El incidente provocó un trompo y daños en el monoplaza de Van Amersfoort Racing, por lo que Varrone no pudo continuar en competencia.

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El argentino había largado desde la 18ª posición, luego del accidente que sufrió durante la clasificación al golpear contra el muro en la curva peraltada “Monumental”. En la largada consiguió avanzar algunas posiciones, pero su remontada se vio rápidamente interrumpida por el contacto con Maini.

Miyata dominó la competencia Sprint

La carrera Sprint quedó en manos del japonés Ritomo Miyata, de Hitech, quien dominó las 23 vueltas y consiguió una victoria sin mayores sobresaltos.

Miyata superó por algo más de dos segundos al brasileño Emerson Fittipaldi Jr., de AIX, mientras que el tercer lugar fue para Laurens van Hopen, de Trident.

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Noel León, de Campos, terminó en la cuarta posición y Martinius Stenshorne, de Rodin, completó los cinco primeros puestos de la competencia.

Tsolov perdió terreno en el campeonato

La Sprint también tuvo consecuencias importantes para la pelea por el campeonato. El líder, el búlgaro Nikola Tsolov, abandonó en la 14ª vuelta después de rozar uno de los muros con la rueda trasera izquierda y realizar un trompo cuando disputaba la cuarta posición con su compañero de equipo, Noel León.

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El abandono de Tsolov fue aprovechado por el brasileño Rafael Câmara, de Invicta, quien finalizó sexto y consiguió reducir la diferencia en el campeonato.

Ahora, Tsolov mantiene el liderazgo con 177 puntos, mientras que Câmara suma 169, por lo que la diferencia entre ambos se redujo a ocho unidades.

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Varrone, por su parte, tendrá la posibilidad de recuperarse este domingo en la Feature Race. La carrera principal está prevista para las 6:25 de Argentina y volverá a exigir la máxima precisión de los pilotos en los 5.414 metros del exigente circuito madrileño, donde los muros se encuentran muy cerca de la pista.

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