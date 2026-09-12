Alexander Zverev y Ben Shelton se enfrentarán este domingo en la final masculina del US Open, después de superar este viernes sus respectivos compromisos de semifinales. El alemán venció al ruso Karen Khachanov en tres sets, mientras que el estadounidense se impuso ante su compatriota Frances Tiafoe.
Zverev y Shelton definirán el campeón del US Open
Alexander Zverev derrotó a Karen Khachanov en tres sets y Ben Shelton superó a Frances Tiafoe en cuatro para convertirse en los finalistas del US Open. El alemán buscará su primer título de Grand Slam, mientras que el estadounidense disputará la primera final grande de su carrera.
La definición tendrá frente a frente a dos jugadores que llegaron por caminos diferentes a la última instancia del torneo. Zverev, uno de los principales candidatos al título, buscará conquistar finalmente su primer Grand Slam. Shelton, en tanto, afrontará la primera final de esta categoría en su carrera.
Zverev superó a Khachanov en una batalla de tres sets
El alemán se impuso ante Khachanov por 6-3, 7-6(9-7) y 7-6(8-6), después de dos horas y 56 minutos de juego en el estadio Arthur Ashe.
Zverev tomó rápidamente el control del encuentro y se quedó con el primer parcial por 6-3. Sin embargo, el ruso reaccionó y llevó los dos sets siguientes al tie-break, donde el número 2 del mundo mostró mayor solidez en los momentos decisivos.
El alemán ganó ambos desempates y selló su clasificación a la final sin ceder un set en sus últimos cuatro partidos del torneo.
Khachanov, ubicado entre los 50 mejores del ranking mundial, intentó prolongar el partido y encontró respuestas ante uno de los máximos candidatos al título, pero finalmente no pudo evitar la derrota.
Shelton se quedó con el duelo estadounidense
En la otra semifinal, Ben Shelton derrotó a Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5, luego de tres horas y 17 minutos.
Tiafoe comenzó mejor y se llevó el primer set por 6-4, pero Shelton reaccionó rápidamente. El octavo preclasificado consiguió un quiebre al comienzo del segundo parcial, tomó el control del partido y terminó igualando el marcador.
En el tercer set volvió a imponer condiciones con dos quiebres de servicio y se colocó a un solo parcial de la victoria. Tiafoe intentó reaccionar en el cuarto, pero Shelton resistió las oportunidades de quiebre y logró la ruptura definitiva en el duodécimo game para cerrar el encuentro.
De esta manera, el estadounidense alcanzó por primera vez una final de Grand Slam y se aseguró la posibilidad de disputar el título ante Zverev.
Una final con mucho en juego
La definición del US Open tendrá lugar este domingo 13 de septiembre en Nueva York. Zverev llegará como uno de los principales favoritos y buscará coronar una nueva participación destacada en un Grand Slam con el título que todavía falta en su palmarés.
Shelton, en cambio, afrontará una oportunidad inédita y tendrá además el desafío de intentar cortar una larga sequía del tenis masculino estadounidense en los grandes torneos.
El último tenista de Estados Unidos que conquistó un Grand Slam fue Andy Roddick, campeón precisamente del US Open en 2003. Desde entonces, ningún jugador estadounidense volvió a levantar uno de los cuatro grandes trofeos del circuito masculino.
La final entre Zverev y Shelton pondrá frente a frente experiencia y juventud, con un título de Grand Slam como premio máximo.