A pocos meses de su llegada a Leipzig, Martín Demichelis comenzó a quedar en el centro de las críticas por el presente del equipo alemán. Las recientes derrotas ante Werder Bremen, por 3-1, y Como 1907, por 4-1 en la Champions League, profundizaron las dudas en torno al ciclo del entrenador argentino.
Malestar en Leipzig con Demichelis: resultados adversos y problemas de comunicación
El entrenador argentino comenzó a ser cuestionado a pocos meses de su llegada al club alemán. Las derrotas ante Werder Bremen y Como, sumadas a las dificultades de comunicación dentro del plantel, aumentaron la presión sobre el técnico.
El escenario generó cuestionamientos en Alemania y puso bajo observación al técnico, que atraviesa un período especialmente exigente al frente de un plantel que tuvo una importante renovación durante el último mercado de pases.
Las dificultades de comunicación en el vestuario
Uno de los aspectos que genera incomodidad, según informó el medio alemán Bild, está relacionado con la comunicación entre Demichelis y algunos integrantes del plantel.
El entrenador habría decidido establecer el alemán como idioma de comunicación dentro del vestuario. Sin embargo, de acuerdo con la publicación, el hecho de que Demichelis prácticamente no hable inglés representa una dificultad para comunicarse con algunos futbolistas.
La situación se suma a las dificultades deportivas y comenzó a alimentar las versiones sobre un clima de tensión dentro del plantel.
Un plantel en reconstrucción y partidos decisivos
Leipzig atravesó una profunda reconstrucción durante el verano europeo, con la incorporación de 36 futbolistas. A ese proceso se sumó la salida de Yan Diomandé, una de las principales figuras del equipo, quien fue transferido al Real Madrid.
Además, el conjunto alemán afronta bajas importantes por lesión, entre ellas las de Christoph Baumgartner y Rocco Reitz, lo que condiciona las posibilidades de Demichelis para encontrar una formación estable.
En este contexto, Bild señaló que una parte de los aficionados perdió la paciencia y que el entrenador argentino se encuentra bajo observación. Los próximos encuentros, por lo tanto, aparecen como una instancia importante para el futuro del ciclo.
El siguiente compromiso será este domingo, cuando Leipzig reciba a Hamburgo. Demichelis buscará una respuesta futbolística que le permita revertir el momento del equipo y alejar las dudas sobre su continuidad.