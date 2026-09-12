Mattia Colnaghi completó este sábado el Sprint de la FIA Fórmula 3 en el nuevo circuito de Madrid, donde finalizó 14º con el MP Motorsport, en una competencia de 16 vueltas que tuvo pocos cambios de posiciones y que quedó en manos del francés Théophile Naël.
Colnaghi avanzó dos posiciones en el Sprint de la F3 en Madrid
Fue en la carrera corta disputada este sábado en el nuevo circuito de Madrid. Con el MP Motorsport ganó una posición en la largada y otra por una penalización, mientras que el francés Théophile Naël se quedó con la victoria.
El piloto ítalo-argentino tuvo una carrera sin inconvenientes y consiguió avanzar dos lugares respecto de su posición de partida. Naël se impuso por delante de James Wharton y Alex Powell, en el estreno de la categoría en el trazado semi permanente madrileño.
Una carrera con pocas alternativas
Colnaghi largó desde el 16º lugar y rápidamente pudo ganar una posición al superar al piloto de Sri Lanka Yevan David.
A partir de allí, el representante del MP Motorsport mantuvo un ritmo consistente y se concentró en completar una carrera prolija, en un circuito que presentó dificultades para los pilotos por su estrechez y la falta de adherencia.
Las características del trazado llevaron a los competidores a adoptar una estrategia conservadora, con pocas maniobras de sobrepaso y prácticamente sin modificaciones en las posiciones de vanguardia.
Colnaghi también evitó asumir riesgos innecesarios y pudo sostener su posición durante buena parte de las 16 vueltas.
Una posición más por una penalización
La segunda ganancia de posiciones llegó luego de una penalización. Enzo Delgny recibió una sanción de 10 segundos por una maniobra peligrosa, lo que permitió que Colnaghi avanzara otro puesto en la clasificación final.
De esta manera, el ítalo-argentino terminó 14º, dos posiciones por delante del lugar que había ocupado en la clasificación para el Sprint.
El resultado le permitió sumar experiencia en el estreno de la FIA F3 en el nuevo escenario español, en una jornada marcada por las dificultades que presentó el circuito para generar oportunidades de adelantamiento.
La expectativa está puesta en el domingo
Colnaghi tendrá este sábado desde las 13:00 una nueva oportunidad en la segunda carrera del fin de semana, para la que partirá desde el mismo cajón.
Sin embargo, la principal expectativa estará puesta en la carrera principal del domingo, donde el piloto del MP Motorsport tendrá una posición de partida mucho más favorable.
Colnaghi consiguió el quinto puesto en la segunda clasificación, por lo que estará entre los protagonistas de las primeras filas en la competencia del domingo, prevista para las 4:45.
Tras un Sprint sin sobresaltos, el objetivo será aprovechar esa buena posición de largada para buscar un resultado destacado en el cierre del fin de semana de la FIA Fórmula 3 en Madrid.