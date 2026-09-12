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Colapinto terminó 11º en la tercera prueba del Gran Premio de Madrid

El argentino viene de finalizar noveno en Italia, donde remontó luego de un despiste en el inicio de la carrera.

Franco Colapinto este sábado. REUTERS/Albert GeaFranco Colapinto este sábado. REUTERS/Albert Gea
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Franco Colapinto terminó en un auspicioso undécimo puesto en la tercera prueba del fin de semana de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Madrid en España.

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El liderazgo fue para el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien continúa en racha tras la victoria histórica en Monza, Italia, el pasado domingo.

Formula One F1 - Spanish Grand Prix - Madring, Madrid, Spain - September 12, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli during practice REUTERS/Albert GeaAndrea Kimi Antonelli. REUTERS/Albert Gea

Con solo cinco minutos de sesión por delante, el argentino de Alpine giró en 1:34,346 para colocarse décimo a un segundo y medio del líder. Luego fue superado por Gabriel Bortoleto de Audi. Su compañero,el francés Pierre Gasly, quedó 16º.

Formula One F1 - Spanish Grand Prix - Madring, Madrid, Spain - September 12, 2026 Alpine's Franco Colapinto arrives before practice REUTERS/Jon NazcaFranco Colapinto.REUTERS/Jon Nazca

Accidentada prueba

El británico Lewis Hamilton de Ferrari protagonizó un fuerte accidente cuando iban casi 24 minutos de sesión y se suspendió la acción de manera momentánea.

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A los pilotos les quedaron solo 15 minutos para hacer sus últimos simulacros de clasificación.

En el último minuto de la sesión, Ollie Bearman de Haas impactó contra uno de los muros del ya complejo circuito de Madring y se dio por finalizada la prueba, ya en vísperas de la clasificación para el domingo.

Horarios

Sábado 12 de septiembre

  • Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10.00 horas

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