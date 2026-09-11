Todos habían recorrido Madring en el simulador. Conocían sus curvas, habían estudiado sus frenadas y hasta podían anticipar dónde estaría el límite. Pero este viernes llegó la pista real, con sus desniveles, sus muros, el calor de Madrid y esos pequeños secretos que ninguna computadora consigue revelar.
Madring mostró sus cartas: Mercedes adelante, Ferrari cerca y varios equipos con problemas
Antonelli terminó al frente de un viernes que dejó a Ferrari a poco más de una décima, complicó a McLaren y confirmó que adelantar no será sencillo. Colapinto fue 15° con un Alpine que deberá encontrar respuestas antes de la clasificación.
Después de las dos primeras prácticas del Gran Premio de España de F1, Mercedes quedó arriba. Kimi Antonelli fue el más rápido de la jornada con 1m33s662, seguido muy de cerca por las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
La diferencia fue mínima. Leclerc terminó a 113 milésimas y Hamilton, a 149. Apenas un suspiro entre tres autos que mostraron velocidad, aunque ninguno consiguió completar un viernes perfecto.
Madring empezó a mostrar sus cartas. Es veloz, tiene mucho agarre y obliga a manejar con precisión, pero también castiga a los neumáticos y ofrece pocos lugares claros para avanzar. La clasificación, según coincidieron pilotos y equipos, puede comenzar a decidir buena parte del fin de semana.
Mercedes encontró primero el camino
George Russell había marcado el rumbo en la primera práctica con 1m34s077. Por la tarde fue Antonelli quien dio el salto y cerró el día al frente.
El líder del campeonato se mostró rápido y seguro en un circuito que exige confianza. También tuvo algún bloqueo mientras buscaba el límite, pero terminó con la sensación de haber comenzado el fin de semana sobre una base firme.
“Es muy fácil bloquear porque hay varios sectores en los que frenás y girás al mismo tiempo. Es un desafío divertido y lo estoy disfrutando”, explicó el italiano.
Russell fue quinto en la segunda sesión, aunque abortó su vuelta rápida y su tiempo no reflejó completamente el potencial del Mercedes. El británico admitió que algunos cambios realizados entre las dos prácticas no mejoraron el auto, por lo que el equipo podría regresar a la configuración inicial.
En Mercedes, de todos modos, la mayor preocupación no estuvo en la velocidad sino en los neumáticos. La extensa curva 12 somete a las gomas a una exigencia muy alta y puede transformarse en uno de los puntos decisivos de la carrera.
Ferrari quedó a tiro
Ferrari terminó el viernes con sus dos autos inmediatamente detrás de Antonelli. Leclerc fue segundo y Hamilton, tercero. La velocidad apareció, pero también algunos errores cuando ambos intentaron completar sus vueltas con neumáticos blandos.
Hamilton estuvo cerca de las barreras a la salida de la curva 17 y recibió quejas de otros pilotos por entorpecer el tránsito. Leclerc, por su parte, destacó el elevado nivel de adherencia de una pista que todavía tiene muy poca goma acumulada.
“Es un circuito urbano desafiante, de los que suelo disfrutar. La clasificación probablemente será el momento clave del fin de semana porque adelantar aquí será muy difícil”, anticipó el monegasco.
Ferrari quedó a poco más de una décima de Mercedes. Si consigue ordenar sus vueltas, aparece como una amenaza concreta en la pelea por la pole.
El viernes que McLaren no necesitaba
Mientras Mercedes y Ferrari encontraron velocidad, McLaren acumuló problemas. Lando Norris terminó sexto en la primera práctica, pero una falla en la caja de cambios le impidió marcar un tiempo durante la segunda.
Perder casi toda una sesión siempre resulta costoso. Hacerlo en un circuito nuevo, donde cada giro ayuda a construir confianza, lo es todavía más.
“Estamos en desventaja porque nos perdimos la segunda práctica. Trabajaremos con mis datos de la mañana y con los reunidos por Oscar”, reconoció Norris.
Oscar Piastri también había perdido tiempo durante la primera sesión por un elemento suelto en la zona de los pedales. Por la tarde pudo girar con normalidad y terminó séptimo, aunque admitió que todavía le falta ritmo para acercarse a Mercedes y Ferrari.
McLaren tendrá que recuperar terreno en la última práctica. Para Norris, especialmente, el sábado comenzará con la necesidad de aprender en pocas vueltas todo aquello que no pudo descubrir el viernes.
Verstappen, todavía lejos de la punta
Red Bull completó una jornada sin grandes sobresaltos, pero tampoco encontró la velocidad necesaria para meterse entre los mejores. Max Verstappen fue quinto por la mañana y sexto por la tarde, a cuatro décimas de Antonelli.
El neerlandés se quejó de un problema en la dirección, aunque pudo completar su programa. Liam Lawson, reemplazante del lesionado Isack Hadjar, terminó décimo en las dos sesiones y volvió a cumplir una actuación sólida.
El equipo encontró un ritmo alentador en las tandas largas y una buena gestión de los neumáticos, pero reconoció que todavía no es suficientemente rápido a una vuelta.
La pista también resultó más irregular de lo esperado en el simulador. Otro detalle que los ingenieros deberán resolver durante la noche.
La sorpresa y el golpe de Lindblad
Arvid Lindblad fue una de las revelaciones del viernes. El joven piloto de Racing Bulls terminó cuarto en la segunda práctica, por delante de Russell, Verstappen y los dos McLaren.
Su velocidad quedó opacada por el accidente que provocó la única bandera roja de la jornada. Lindblad perdió la parte trasera en la curva 13 y golpeó las defensas. Pudo bajar por sus propios medios y confirmó que se encontraba bien, aunque dejó trabajo adicional para sus mecánicos.
“Terminar cuarto por mérito es un gran resultado. Ahora necesito dejar atrás el accidente y aprovechar todo lo aprendido”, expresó.
Yuki Tsunoda también consiguió meterse entre los diez primeros. Fue octavo pese a perder tiempo durante la mañana por un problema en la dirección asistida. Racing Bulls terminó el día convencido de que puede llevar sus dos autos a la Q3.
Colapinto y una noche de trabajo en Alpine
Franco Colapinto terminó 13° en la primera práctica y 15° en la segunda. El argentino completó 46 vueltas y fue sumando confianza en un circuito que definió como “emocionante” y muy veloz.
Alpine no encontró en Madrid las mismas fortalezas que había mostrado una semana antes en Monza. Pierre Gasly fue 11° por la tarde y quedó cerca de los diez primeros, pero los dos pilotos coincidieron en señalar dificultades en la conducción, los desniveles y la tracción.
“Necesitamos encontrar algunas mejoras. Vamos a trabajar con el equipo y los ingenieros para decidir qué dirección tomar con la puesta a punto”, explicó Colapinto.
La jornada no dejó al argentino donde esperaba, pero sí le permitió conocer la pista y reunir información. Alpine cree que todavía puede pelear por un lugar en la Q3 si logra ajustar el auto antes de la clasificación.
Sainz y Alonso, sin el viernes soñado en casa
El debut de Madring tampoco comenzó como esperaban los pilotos españoles. Carlos Sainz terminó 16° con Williams, mientras Fernando Alonso fue 17° con Aston Martin.
Sainz disfrutó del circuito y lo definió como “espectacular”, aunque admitió que Williams no parece competitivo. El equipo sufrió un desgaste elevado en los neumáticos izquierdos y nunca consiguió acercarse a los diez primeros.
Alonso tuvo un problema en el embrague al final de la primera práctica y comenzó la segunda con aproximadamente 20 minutos de retraso. Cuando pudo salir, encontró tránsito en su intento rápido y quedó sin una vuelta representativa.
La clasificación tampoco se presenta sencilla para ellos. Sainz y Alonso necesitarán mejorar el auto, pero también acertar el momento exacto para salir a pista.
Una lucha apretada en el pelotón
Haas dejó una de las mejores impresiones entre los equipos de la zona media. Esteban Ocon terminó noveno y comprobó que las actualizaciones del auto funcionan mejor en Madrid que en Monza. Oliver Bearman fue 14° y comparó el circuito con una mezcla entre Bakú y Yeda.
Audi ubicó a Nico Hülkenberg 12° y a Gabriel Bortoleto 13°. Además, fue el único equipo que probó el neumático duro con sus dos pilotos, una experiencia que podría resultar valiosa para la carrera.
Cadillac cerró las posiciones con Sergio Pérez 19° y Valtteri Bottas 21°. Ambos consiguieron completar sus programas, pero todavía deben encontrar equilibrio y adherencia en sus autos.
Los neumáticos, la preocupación de todos
La primera vuelta rápida será fundamental durante la clasificación. Si los pilotos esperan demasiado, el neumático puede perder rendimiento por la temperatura. También deberán encontrar un espacio limpio entre el tránsito de 22 autos.
Más allá de las diferencias de rendimiento, el primer viernes en Madring dejó una preocupación compartida por casi todos los equipos. La degradación fue mayor a la esperada y varios autos sufrieron graining en los neumáticos delanteros y traseros del lado izquierdo, especialmente cuando comenzaban a deslizar.
La combinación entre una superficie muy lisa, el elevado nivel de agarre y una temperatura del asfalto que alcanzó los 51 grados aceleró el desgaste. La extensa curva 12 aparece como uno de los sectores más exigentes, porque mantiene a las gomas bajo presión durante varios segundos.
Pirelli considera que el compuesto duro, utilizado muy poco durante las prácticas, puede convertirse en la opción principal para la carrera. Además, la diferencia entre el medio y el blando fue de apenas medio segundo, menor a la prevista.
El desafío comenzará antes del domingo. En la clasificación, los pilotos deberán aprovechar la primera vuelta rápida antes de que el neumático pierda rendimiento por la temperatura. En un circuito donde adelantar se presenta difícil, cuidar las gomas y conseguir una buena posición en la grilla de partida pueden definir buena parte del Gran Premio.
Madring ya mostró su primera dificultad inesperada: no alcanzará con ser rápido. También habrá que saber cuidar los neumáticos sin dejar de buscar el límite.