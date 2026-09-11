George Russell llegó a la Fórmula 1 mucho antes que Andrea Kimi Antonelli. Conoció años difíciles en Williams, soportó carreras en el fondo de la grilla y finalmente recibió la oportunidad de Mercedes, al menos eso parecía cuando Hamilton se fue a Ferrari. El británico se preparo para convertirse en el hombre encargado de liderar al equipo en la nueva etapa.
La confesión de Russell que cambió el tono de la pelea por el Mundial
El británico se abrió ante la prensa en Madrid y habló con una sinceridad poco habitual sobre su compañero de Mercedes. A diez carreras del final, transita una delgada línea entre aceptar la realidad y continuar creyendo.
Antonelli tomó un camino mucho más rápido. Llegó siendo apenas un adolescente, atravesó una primera temporada con altibajos y, en 2026, se transformó en el piloto a vencer. Hoy encabeza el campeonato y tiene 66 puntos de ventaja sobre su propio compañero.
En Madrid, Russell eligió hablar sin rodeos. No se refugió en la mala suerte, tampoco buscó explicaciones que disminuyeran los méritos del italiano. Por un momento dejó a un lado la postura habitual del competidor y se mostró tal como se siente ante una temporada que no salió como había imaginado.
“No intento engañarme. La realidad es que mi compañero hizo un mejor trabajo que yo este año. Tuve algo de mala suerte, pero él merece liderar y estar en la posición en la que se encuentra”, reconoció.
No es sencillo para ningún piloto pronunciar esas palabras. Mucho menos cuando el rival comparte el mismo equipo, conduce el mismo auto y ocupa el otro lado del garaje. En la Fórmula 1, el compañero siempre es la primera medida. También suele ser la más incómoda.
El golpe de Monza
La última carrera hizo todavía más visible esa diferencia. Russell largó segundo en Monza y tenía una oportunidad concreta de ganar. Antonelli, penalizado por el cambio de la unidad de potencia, comenzó desde el 19° lugar de la grilla de partida.
Parecía una tarde favorable para el británico. Pero el italiano volvió a protagonizar una remontada extraordinaria, llegó hasta la punta y terminó superando a Russell para quedarse con la victoria.
“Me habría encantado ganar en Monza y continuar aquella pelea con Kimi”, admitió George. “La verdad es que ahora mismo está haciendo un trabajo increíble y hay que reconocerlo”.
Hubo algo especial en su manera de decirlo. No sonó a resignación ni a una frase preparada para cumplir con la prensa. Russell parecía haber aceptado una realidad que duele, pero que también puede empujarlo a mejorar.
“He tenido bastante práctica procesando estas cosas durante el año”, confesó.
Esa frase resumió parte de su temporada. Cada derrota ante Antonelli tuvo que ser asumida, estudiada y luego guardada para volver a empezar.
Aprender para poder responder
Russell encontró una explicación para parte de la diferencia. Su estilo de conducción, más preciso y fluido, no logró adaptarse inmediatamente a los autos de 2026. Antonelli, más agresivo en sus movimientos, comprendió antes cómo llevarlos al límite.
El británico tuvo que cambiar una forma de manejar construida durante años. Lo hizo en plena temporada, mientras su compañero ganaba carreras y ampliaba la ventaja.
“Tengo una respuesta y estoy trabajando en ella”, contó.
Los primeros resultados comenzaron a verse después del receso de verano. Russell consiguió superar a Antonelli en las últimas tres clasificaciones y volvió a acercarse en el ritmo de carrera.
“He progresado bastante y quiero continuar por ese camino para devolverle la pelea. Esa es la mentalidad que tengo ahora”, aseguró.
Ahí aparece la otra parte de su confesión. Russell reconoce que Antonelli fue mejor, pero no está dispuesto a entregarse. Aceptar la superioridad de su compañero no significa renunciar. Para él, es el punto desde el cual intenta reconstruirse.
Dos maneras de vivir el campeonato
Mientras Russell hace cuentas y admite que necesitará algo de suerte, Antonelli procura mantenerse alejado de los números.
“Ni siquiera sé cuántas carreras quedan. No quiero manejar pensando en el campeonato. En Monza simplemente salí a ganar y a dar lo mejor de mí”, explicó el italiano.
Son dos pilotos atravesando el mismo campeonato desde lugares opuestos. Uno tiene la ventaja e intenta que su cabeza no se detenga en ella. El otro observa la distancia, la reconoce y trabaja para reducirla.
Antonelli puede convertirse en el campeón más joven de la historia. Russell todavía tiene diez carreras para impedirlo o, al menos, para obligarlo a luchar hasta el final.
“Voy carrera por carrera e intentaré ganar todas las que pueda. Si quiero conquistar este campeonato, necesitaré algo de suerte. Estoy siendo realista”, sostuvo el británico.
El estreno del Madring les ofrece una pista completamente desconocida y una nueva oportunidad para medirse desde cero. Mercedes llegará con el líder y su perseguidor, con dos compañeros que desean lo mismo y que, detrás de la competencia, conservan el respeto.
Russell se abrió ante la prensa y dijo algo que pocos pilotos están dispuestos a reconocer: su compañero fue mejor. Pero también dejó una promesa sencilla, sin estridencias. Encontró una respuesta y todavía quiere devolverle la pelea.