GP de España

El Madring sorprendió a los pilotos antes de salir a pista: “Es una locura”

Carlos Sainz, Fernando Alonso, Pierre Gasly, George Russell y Sergio Pérez anticiparon un desafío exigente en el nuevo escenario del Gran Premio de España. La velocidad, los muros, los desniveles y la curva peraltada aparecen entre sus grandes atractivos.