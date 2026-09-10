El Madring todavía no recibió oficialmente a los autos de Fórmula 1, pero ya consiguió sorprender a sus protagonistas. Después de recorrerlo a pie y trabajar durante semanas en los simuladores, los pilotos coincidieron en que el nuevo circuito de Madrid ofrecerá un desafío diferente a todo lo conocido.
El Madring sorprendió a los pilotos antes de salir a pista: “Es una locura”
Carlos Sainz, Fernando Alonso, Pierre Gasly, George Russell y Sergio Pérez anticiparon un desafío exigente en el nuevo escenario del Gran Premio de España. La velocidad, los muros, los desniveles y la curva peraltada aparecen entre sus grandes atractivos.
El trazado combina sectores urbanos con otros construidos especialmente para la competencia. Tiene curvas rápidas, desniveles, sectores estrechos, bordillos agresivos y una gran atracción: La Monumental, la extensa curva 12 con un peralte del 24 por ciento.
En un escenario desconocido para todos, las primeras vueltas de los entrenamientos serán fundamentales. Cada piloto deberá aprender rápidamente sus referencias, descubrir los límites del circuito y encontrar confianza sin cometer errores cerca de los muros.
Carlos Sainz, el piloto de casa
Carlos Sainz vivirá un fin de semana diferente. El madrileño será el único piloto verdaderamente local y también ejercerá como embajador del Gran Premio.
El español ya había recorrido parte del circuito con un auto de calle mientras las obras todavía no estaban terminadas. Su primera impresión fue mejor de la esperada: encontró una pista fluida, amplia y con distintos tipos de curvas.
“Voy a disfrutarlo mucho. Será un fin de semana intenso, pero también muy emotivo. El circuito parece tener mucho carácter”, expresó el piloto de Williams.
Para Sainz no será solamente una carrera. Competirá en la ciudad en la que nació y frente a un público que aguardó durante décadas el regreso de la Fórmula 1 a Madrid.
Alonso y una carrera “doblemente especial”
Fernando Alonso también destacó el valor de competir nuevamente en España. El calendario 2026 le permitió correr en Barcelona y ahora afrontar el estreno de Madrid.
“Tenemos el privilegio de competir dos veces en España este año. Correr por primera vez en Madrid es especial y, al tratarse de una pista nueva, añade el desafío de tener que aprenderla rápidamente”, afirmó.
El piloto de Aston Martin describió al Madring como un circuito técnico, con un uso importante de los bordillos y sectores de alta velocidad en los que los autos pasarán muy cerca de los muros.
“Es muy atractivo y genera muchísima adrenalina para un piloto. En algunos aspectos puede acercarse a Yeda. Para cualquier corredor, ganar en Madrid significará mucho”, aseguró Alonso.
Gasly encontró “un poco de todo”
Pierre Gasly quedó impactado después de conocer el trazado en el simulador. El francés considera que la cantidad y variedad de desafíos obligará a construir la vuelta curva por curva.
“La pista parecía una locura. Fue muy divertida de conducir, con sectores técnicos y sinuosos. Es algo verdaderamente único”, explicó.
El piloto de Alpine destacó los cambios de elevación, las curvas lentas y rápidas, los distintos radios y los sectores peraltados. “Tenés un poco de todo. Habrá muchas oportunidades para encontrar pequeñas diferencias durante la vuelta”, analizó.
Russell advirtió sobre los muros
George Russell también espera una experiencia intensa en Madrid. Para el británico, la clasificación tendrá una importancia especial debido a las características del circuito y a la dificultad que puede presentar avanzar en carrera.
“Parece una pista salvaje. Será un verdadero desafío y necesitaremos mucha confianza”, sostuvo el piloto de Mercedes.
Russell señaló que las curvas rápidas y los bordillos agresivos obligarán a los pilotos a acercarse progresivamente al límite: “Primero habrá que mantenerse lejos del muro y después ir construyendo desde ahí”.
Sergio Pérez fue más directo y definió al Madring como “un circuito de verdad”, mientras que Oliver Bearman destacó que descubrir un escenario nuevo representa uno de los desafíos más entretenidos para los pilotos.
Las especulaciones terminarán este viernes a las 8.30 de Argentina, cuando los autos salgan por primera vez a la pista para disputar la práctica inicial. Desde ese momento, el simulador quedará atrás y comenzará el verdadero examen del Madring.