GP de España

Madrid recibe a Colapinto: “Me recuerda a Buenos Aires, acá me siento como en casa”

El argentino regresó a una ciudad que fue fundamental en su camino hacia la Fórmula 1 y habló con una sinceridad absoluta sobre las lágrimas que conmovieron al paddock italiano. “Sentí que era una oportunidad única y haber cometido un error así te lastima”, confesó antes del estreno en Madring.