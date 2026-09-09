GP de España

Las dos tardes en las que Fernando Alonso hizo vibrar a toda España

El asturiano ganó el Gran Premio de su país en 2006 con Renault y repitió en 2013 con Ferrari, en la que todavía permanece como su última victoria en la Fórmula 1. Ahora, Madrid abre un nuevo capítulo de una historia profundamente emocional.