La Fórmula 1 se prepara para descubrir Madring y Ferrari llegará al estreno con una pequeña ventaja. Mientras la mayoría de los equipos comenzará el viernes frente a una página completamente en blanco, Charles Leclerc y Lewis Hamilton ya conocen las primeras sensaciones del nuevo circuito español.
Ferrari llega a Madring con una ventaja: Leclerc y Hamilton ya conocen el circuito
Los pilotos de la escudería italiana fueron los primeros en manejar un Fórmula 1 en el nuevo trazado de Madrid. En julio completaron 200 kilómetros con el SF-26, una experiencia que ahora deberán transformar en información útil.
El 9 de julio, los dos pilotos condujeron el SF-26 durante una jornada de filmación y se convirtieron en los primeros en recorrer Madring con un Fórmula 1. Entre ambos completaron los 200 kilómetros permitidos por el reglamento para este tipo de actividad, utilizando neumáticos de demostración de Pirelli.
La experiencia no puede compararse con un entrenamiento oficial: las cubiertas, las condiciones y los objetivos fueron diferentes. Sin embargo, les permitió reconocer el dibujo de la pista, observar sus referencias y tener un primer contacto con los sectores más exigentes.
“Charles y Lewis pudieron tener una primera impresión del circuito, pero desde el comienzo de los entrenamientos habrá mucho por aprender”, reconoció el director de Ferrari, Fred Vasseur.
Un circuito que obligará a aprender rápidamente
Madring tiene 5.416 metros, 22 curvas y combina sectores construidos especialmente con otros que utilizan calles públicas en los alrededores de IFEMA Madrid. La carrera del domingo se disputará sobre 57 vueltas, para completar 308,524 kilómetros.
El trazado presenta largas rectas, frenadas fuertes, sectores técnicos y curvas rápidas. También cuenta con 26 metros de diferencia entre su punto más bajo, ubicado en la curva 2, y el más alto, en la curva 7. En ese recorrido aparece la Subida de las Cárcavas, cuya pendiente alcanza el 8%.
Al tratarse de una pista nueva, una de las principales incógnitas será el nivel de adherencia del asfalto y su evolución durante el fin de semana. Los equipos también deberán descubrir el comportamiento de los neumáticos, el consumo de energía, las mejores trayectorias y los lugares en los que será posible intentar un sobrepaso.
Los simuladores aportaron una importante cantidad de información, pero la realidad comenzará a conocerse cuando los autos salgan a pista. Cada vuelta servirá para comparar los datos reales con los cálculos realizados previamente en las fábricas.
La Monumental, la gran atracción
La curva más esperada es la número 12, denominada “La Monumental”. Se trata de un extenso curvón semicircular de aproximadamente 550 metros, con un peralte que llega al 24%. Por su diseño y dimensiones, está llamada a convertirse en una de las imágenes representativas del Gran Premio.
Otra zona importante será la frenada de la curva 1, señalada como una de las oportunidades más claras para los adelantamientos. La recta más extensa mide 837 metros y comienza después de la curva Hortaleza, antes de ingresar al sector urbano de Ribera del Sena.
El circuito fue diseñado sin tapas de alcantarillado sobre la superficie de competencia, una decisión adoptada para evitar los problemas registrados en otros trazados urbanos.
La advertencia de un piloto que ya giró
Tuukka Taponen, integrante de la Academia de Ferrari y piloto de Fórmula 3, participó de las pruebas colectivas realizadas en Madring. El finlandés definió al circuito como muy exigente por la cantidad de curvas y la cercanía de los muros.
Según explicó, el primer sector puede convertirse en uno de los puntos más difíciles, especialmente por la segunda chicana. Los pilotos deberán atacar los pianitos para conseguir un buen tiempo, pero un pequeño error en el ángulo de ingreso podría terminar contra las defensas.
Taponen también advirtió que la adherencia cambia de una curva a otra y que los neumáticos comienzan a elevar su temperatura antes de llegar a los sectores rápidos. La dificultad estará en completar una vuelta limpia sin dejar de buscar el límite.
Ferrari quiere dejar atrás Monza
Después de un Gran Premio de Italia que no respondió a las expectativas generadas ante los tifosi, Ferrari pretende cambiar rápidamente de página. Madring presenta características muy diferentes a las de Monza y obligará a modificar por completo la configuración de los autos.
Vasseur remarcó que la prioridad será aprovechar cada minuto de actividad, avanzar sesión tras sesión y concentrarse en el potencial de los dos monoplazas.
Ferrari disputó 55 ediciones del Gran Premio de España y consiguió 12 victorias, 14 pole positions, 12 récords de vuelta y 56 podios. Ahora comenzará otra historia, sobre un circuito desconocido para casi todos, pero que Leclerc y Hamilton ya pudieron mirar desde adentro.