La competencia se desarrollará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en el nuevo circuito construido alrededor del recinto de IFEMA Madrid y la zona de Valdebebas. Para los argentinos que todavía sueñen con asistir, el costo no es menor. Las últimas entradas disponibles para las tres jornadas parten de los 626 euros y pueden llegar hasta los 1.541, dependiendo de la ubicación y las comodidades elegidas.
Cuánto cuesta ver la Fórmula 1 en Madrid: entradas de hasta 2,7 millones de pesos
El nuevo Madring se prepara para recibir por primera vez al Gran Premio de España y está muy cerca de agotar sus localidades. Las últimas entradas disponibles para los tres días parten de 626 euros y llegan hasta los 1.541.
Tomando como referencia una cotización aproximada de 1.757 pesos por euro, el precio de una entrada se ubica entre 1,1 y 2,7 millones de pesos. A esa cifra deben agregarse los impuestos, las posibles comisiones de la tarjeta y los gastos propios del viaje.
Las localidades que todavía están disponibles
El circuito fue dividido en seis grandes sectores: Recta Principal, Alta Velocidad, Chicane, Peraltada Monumental, Curvas Enlazadas y Entrada General.
Cada zona cuenta, a su vez, con diferentes categorías —Gold, Silver Plus, Silver y Bronze— que determinan la ubicación, la visibilidad, el tipo de asiento y los servicios incluidos.
Según la disponibilidad publicada en el sistema oficial de venta, ya no quedan localidades para la Chicane, la Peraltada Monumental ni la Entrada General. Las opciones restantes están concentradas en la Recta Principal, Alta Velocidad y Curvas Enlazadas.
Precios disponibles para los tres días
Sector Precio en euros Valor aproximado en pesos
Curvas Enlazadas 626 euros $1.100.000
Alta Velocidad 895 euros $1.573.000
Recta Principal 986 euros $1.732.000
Recta Principal 1.340 euros $2.354.000
Recta Principal 1.541 euros $2.708.000
Los valores expresados en pesos son orientativos y fueron calculados con una cotización de referencia de 1 euro equivalente a 1.757 pesos. El monto final dependerá del medio de pago utilizado, la cotización aplicada por la entidad bancaria y los cargos correspondientes.
La opción más accesible ya se agotó
Las entradas más económicas habían salido a la venta por 295 euros para la zona de pie. Ese valor representaría actualmente unos 518.000 pesos, sin contar impuestos ni comisiones, pero esas localidades ya están agotadas.
También se terminó la disponibilidad en dos de los sectores que prometen ofrecer algunas de las imágenes más espectaculares del fin de semana: la Chicane y la Peraltada Monumental.
La curva 12, conocida como La Monumental, será uno de los grandes atractivos del Madring por su pronunciado peralte. Su diseño fue pensado para convertirse en una de las imágenes representativas del nuevo circuito.
Qué ofrece cada sector
La alternativa más económica que permanece disponible se encuentra en la tribuna Bronze del sector Curvas Enlazadas. El abono cuesta 626 euros y permite observar el paso de los autos por las curvas 14, 15 y 16, además de la frenada previa a la curva 17. También incluye el acceso a la Fan Zone de Distrito.
En Alta Velocidad quedan localidades por 895 euros, mientras que las ubicaciones más caras se encuentran en la Recta Principal.
Los pases para ese sector cuestan entre 986 y 1.541 euros. Desde allí se puede observar la grilla de partida, el movimiento de los equipos en los boxes y la recta principal. Algunas categorías también cuentan con tribunas cubiertas, acceso directo desde el Metro de Madrid y entrada exclusiva a la Fan Zone Bulevar de Cibeles.
Mucho más que la Fórmula 1
El abono permite ingresar durante las tres jornadas del Gran Premio. Además de la actividad de la Fórmula 1, el programa deportivo incluirá competencias de Fórmula 2 y Fórmula 3.
La experiencia se completará con zonas para los fanáticos, espectáculos musicales, puestos gastronómicos, venta de productos oficiales y diferentes actividades distribuidas en el predio.
El Madring tiene una extensión de 5,4 kilómetros y 22 curvas. Será un circuito veloz, con sectores urbanos y otros construidos especialmente para la competencia.
Un estreno cerca del lleno total
La llegada de la Fórmula 1 generó una enorme expectativa en Madrid. La mayoría de las ubicaciones se vendieron con anticipación y el circuito se encuentra muy cerca de colgar el cartel de entradas agotadas para su primera edición.
El costo de las últimas localidades refleja la magnitud del acontecimiento. Para un argentino, solamente el acceso al circuito durante los tres días puede representar entre 1,1 y 2,7 millones de pesos.
A eso habrá que sumarle los pasajes, el alojamiento, los traslados y la comida. Una experiencia histórica, pero también una inversión importante para quienes quieran estar presentes en el regreso de la Fórmula 1 a Madrid.
Una referencia para el sueño de Buenos Aires
Los precios del estreno del Madring también abren una pregunta en la Argentina: ¿cuánto podría costar asistir a un eventual regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires?
Aunque cada Gran Premio establece sus valores de acuerdo con el mercado, la capacidad del circuito y los servicios ofrecidos, Madrid deja una referencia concreta. Las entradas generales comenzaron en el equivalente a poco más de medio millón de pesos, mientras que las últimas ubicaciones disponibles superan los 2,7 millones.
Por ahora, la vuelta de la categoría al país continúa siendo una posibilidad y no existe una venta de entradas ni precios definidos. Pero si el proyecto avanza, el costo para el público será uno de los puntos centrales. El sueño de volver a escuchar un Fórmula 1 en Buenos Aires podría exigir también un esfuerzo económico considerable para los fanáticos argentinos.