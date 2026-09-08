GP sde España

Williams vuelve a sus raíces: una decoración inspirada en el auto de Reutemann para correr en Madrid

La escudería británica presentó la imagen especial que utilizarán Carlos Sainz y Alex Albon durante el Gran Premio de España. El diseño recupera los colores del Williams FW07C que condujeron Carlos Reutemann y Alan Jones en 1981, la última temporada de la Fórmula 1 en Madrid.