Williams eligió mirar hacia uno de los capítulos más gloriosos de su historia para celebrar el regreso de la Fórmula 1 a Madrid. La escudería británica presentó una decoración especial inspirada en el FW07C de 1981, el recordado auto que condujeron el argentino Carlos Alberto Reutemann y el australiano Alan Jones.
Williams vuelve a sus raíces: una decoración inspirada en el auto de Reutemann para correr en Madrid
La escudería británica presentó la imagen especial que utilizarán Carlos Sainz y Alex Albon durante el Gran Premio de España. El diseño recupera los colores del Williams FW07C que condujeron Carlos Reutemann y Alan Jones en 1981, la última temporada de la Fórmula 1 en Madrid.
La nueva imagen vestirá durante todo el fin de semana del Gran Premio de España a los monoplazas de Carlos Sainz y Alex Albon. El blanco vuelve a ser el color predominante, acompañado por líneas verdes y azul marino que recuperan la identidad de aquel Williams que compitió por última vez en la capital española hace 45 años.
El vínculo con la historia tiene un significado especial para el automovilismo argentino. Con el FW07C, Reutemann protagonizó en 1981 una de sus mejores temporadas en la Fórmula 1 y llegó a la última carrera del campeonato como líder, aunque finalmente perdió el título por apenas un punto frente a Nelson Piquet. Williams, de todos modos, se quedó aquella temporada con el Campeonato de Constructores.
Un puente entre Jarama y el Madring
La última presentación de la Fórmula 1 en Madrid había sido precisamente en 1981, aunque en el tradicional circuito de Jarama. En aquella carrera, Reutemann finalizó cuarto y sumó puntos importantes en su pelea por el campeonato, mientras que Jones terminó séptimo.
Ahora la categoría regresa a la ciudad con un escenario completamente nuevo: el Madring, un trazado de 22 curvas que combina sectores urbanos con otros construidos especialmente para la competencia.
Williams explicó que la decoración busca unir dos épocas de la escudería y reflejar cómo los conocimientos, los métodos y las experiencias del pasado continúan acompañando su proyecto deportivo.
“Desde los ingenieros que desarrollaron el FW07C hasta quienes hoy preparan el FW48, el mismo espíritu de innovación, precisión y trabajo en equipo continúa dando forma a Williams”, destacó el equipo.
Una presentación especial para Sainz
El diseño fue revelado durante un evento realizado el martes por la noche en la Fan Zone de la Plaza del Callao, con la presencia de Carlos Sainz. Para el piloto español será un fin de semana distinto: disputará su decimotercer Gran Premio de España, pero el primero en Madrid, la ciudad donde nació, creció y comenzó su camino en el automovilismo.
“Nuestra misión de regresar a los primeros lugares se apoya y se inspira en todo lo que hicimos anteriormente”, expresó James Vowles, director de Williams.
“El auto luce fantástico y no veo la hora de verlo girar por Madrid”, agregó el responsable de la escudería británica.
Más allá del homenaje, Williams llegará al nuevo circuito español con la necesidad de reencontrarse con los puntos. El equipo no suma desde el octavo puesto conseguido por Albon en Mónaco y actualmente ocupa la novena posición del Campeonato de Constructores, con 11 unidades, cinco menos que Audi.
La esperada carrera madrileña tendrá así una imagen cargada de historia: los colores de aquella Williams de Reutemann y Jones volverán a recorrer la capital española, esta vez sobre un circuito nuevo y con Sainz como gran protagonista local.