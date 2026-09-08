Franco Colapinto ya dejó atrás la mezcla de sensaciones que le produjo el Gran Premio de Italia. En Monza mostró velocidad, peleó en los primeros lugares y volvió a sumar puntos, aunque también terminó con la frustración de saber que había tenido entre sus manos la posibilidad de alcanzar un resultado todavía más importante.
El desafío de Franco en Madring: aprender rápido y volver a sumar
Después de rescatar dos puntos en Monza, el argentino afrontará el estreno del nuevo circuito de Madrid. Alpine confía en el rendimiento de sus mejoras y buscará sostener su crecimiento en un escenario desconocido para toda la Fórmula 1.
El argentino clasificó octavo y avanzó al séptimo lugar de la grilla por la penalización que recibió Kimi Antonelli. A partir de allí construyó una carrera de alto vuelo: ganó posiciones en la largada, llegó rápidamente al cuarto puesto y, después de la interrupción, superó a Max Verstappen para ubicarse tercero.
Durante algunas vueltas, Colapinto estuvo metido de lleno en la pelea grande de Monza. Sin embargo, una salida de pista lo hizo caer hasta el 16° lugar y cambió por completo su carrera.
Lejos de entregarse, volvió a empezar. Recuperó posiciones, encontró nuevamente el ritmo y terminó noveno, un resultado que le permitió llevarse dos puntos después de una tarde en la que pasó por casi todas las emociones.
Con algo más de distancia, el piloto de Alpine pudo realizar una lectura diferente de lo ocurrido.
“Después de tomarnos un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue sólido en todas las sesiones y, aunque estoy frustrado por mi carrera, logramos una buena recuperación para terminar en los puntos”, señaló Colapinto.
Ahora aparece Madrid y, con ella, una hoja en blanco para todos. Madring recibirá por primera vez a la Fórmula 1 y obligará a pilotos y equipos a aprender desde cero. No habrá experiencias anteriores, referencias de otras temporadas ni información acumulada en pista. Cada vuelta de los entrenamientos tendrá un valor especial.
La llegada a Madring tendrá además un valor histórico: la Fórmula 1 volverá a disputar una carrera en Madrid después de más de 40 años. Para Colapinto será todavía más especial, porque vivió en la capital española durante una etapa de su trayectoria y conserva grandes recuerdos de aquella época.
El nuevo circuito tiene 5,4 kilómetros de extensión y 22 curvas. Su primer y último sector transitarán por calles ubicadas alrededor del centro de exposiciones IFEMA, mientras que la parte intermedia presentará un diseño más veloz y fluido.
Allí estará uno de sus puntos más llamativos: “La Monumental”, el nombre elegido para la curva 12. Se trata de un extenso viraje peraltado de más de medio kilómetro, con una inclinación máxima del 24 por ciento, equivalente a 13,5 grados. Está llamado a convertirse en una de las imágenes más impactantes del fin de semana.
Colapinto y Pierre Gasly trabajaron intensamente en el simulador de la fábrica de Enstone para tener una primera aproximación al trazado. Sin embargo, el contacto real con el asfalto, los desniveles y los límites del circuito recién llegará durante la primera práctica del viernes.
“Ahora vamos por primera vez a Madrid y es increíblemente emocionante. Parece una pista bastante particular y tendremos que aprender rápido para encontrar un buen ritmo. Algunas curvas son realmente diferentes. El peralte de la curva 12 será muy divertido de manejar y está claro que entrar en ritmo será clave para tener un buen fin de semana”, explicó el argentino.
La carrera tendrá un componente emocional para Colapinto, quien regresará a una ciudad muy ligada a una etapa importante de su trayectoria.
“Viví en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo allí. Será muy especial para mí competir en este circuito y debo decir que la Fórmula 1 ha hecho un gran trabajo en la preparación del evento”, destacó.
Un Alpine en crecimiento
El equipo francés llegará a España fortalecido por su actuación en Monza. Gasly consiguió la pole position y Colapinto volvió a finalizar dentro de la zona de puntos, en una clara demostración del avance alcanzado con el nuevo paquete de actualizaciones.
Las mejoras fueron estrenadas por Gasly en Zandvoort y estuvieron disponibles para Colapinto en Italia. El rendimiento fue alentador desde los entrenamientos, pero Alpine considera que todavía necesita comprender mejor el funcionamiento del conjunto para aprovechar todo su potencial.
En Madring, donde la adaptación será tan importante como la velocidad, el equipo tendrá otro examen. El primer objetivo será completar muchas vueltas, reunir información y encontrar rápidamente una puesta a punto que les permita volver a ser competitivos.
“Demostramos en la última carrera que nuestro paquete actualizado tiene buen ritmo y todavía tenemos mucho más por aprender. Nuestro objetivo en Madrid es aprovecharlo al máximo y volver a terminar en los puntos. ¡Vamos!”, cerró Colapinto.
El argentino llega a una ciudad conocida para enfrentar una pista completamente desconocida. Después de la velocidad mostrada y la recuperación conseguida en Monza, el desafío será transformar ese crecimiento en otro resultado. Aprender rápido, evitar errores y volver a sumar: esa será la misión de Colapinto en el estreno de Madring.