Isack Hadjar no podrá regresar a la Fórmula 1 este fin de semana, cuando la categoría dispute el Gran Premio de España en el nuevo circuito urbano de Madrid. El francés todavía no recibió la autorización para volver a competir y estará ausente por tercera fecha consecutiva.
Hadjar tampoco correrá en Madrid y Lawson seguirá junto a Verstappen
El piloto francés continúa recuperándose de una fractura en la muñeca y se perderá su tercer Gran Premio consecutivo. Red Bull mantendrá a Liam Lawson en su lugar, mientras que Yuki Tsunoda permanecerá en Racing Bulls.
Ante esta situación, Red Bull confirmó que Liam Lawson continuará como compañero de Max Verstappen. Al mismo tiempo, Yuki Tsunoda conservará su lugar en Racing Bulls, la escudería en la que reemplazó al neozelandés durante las últimas competencias.
“La recuperación de Isack continúa avanzando de manera positiva. Aunque todavía no está preparado para volver al auto, estará en Madrid acompañando y apoyando al equipo”, explicó Red Bull mediante un comunicado.
Hadjar sufrió una fractura en la muñeca mientras realizaba una sesión de boxeo durante el receso de verano europeo. La lesión le impidió participar del Gran Premio de Países Bajos y provocó una reorganización entre los dos equipos de la estructura de la marca austríaca.
Lawson fue promovido nuevamente a Red Bull para acompañar a Verstappen, mientras que Tsunoda recibió la oportunidad de regresar a la grilla con Racing Bulls. La misma formación se mantuvo en Monza y continuará ahora en Madrid.
La cercanía entre las carreras de Italia y España reducía las posibilidades de que Hadjar pudiera recuperarse a tiempo. Laurent Mekies, jefe del equipo, ya había reconocido que su regreso en Madrid aparecía como una alternativa complicada y que no tomarían riesgos con su estado físico.
Durante este nuevo paso por Red Bull, Lawson terminó séptimo en Zandvoort. En Monza, en cambio, una penalización relacionada con la unidad de potencia condicionó su fin de semana y lo dejó fuera de la zona de puntos.
Tsunoda, por su parte, consiguió en Italia su primer punto de la temporada al finalizar décimo. Ahora tendrá una nueva oportunidad con Racing Bulls mientras Hadjar continúa trabajando para poder regresar a la Fórmula 1 en las próximas fechas.