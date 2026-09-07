GP de España

Varrone y Colnaghi, rumbo a Madrid: días y horarios de la Fórmula 2 y Fórmula 3

Después de sumar puntos y atravesar carreras exigentes en Monza, los dos argentinos afrontarán un nuevo desafío en Madring. Colnaghi llegará con la experiencia de haber participado de los dos días de pruebas realizados por toda la Fórmula 3 en el nuevo circuito.