El automovilismo argentino volverá a tener una importante presencia durante el próximo Gran Premio de España. Además de Franco Colapinto en la Fórmula 1, Nicolás Varrone competirá en la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi disputará la última fecha de la temporada de Fórmula 3.
Varrone y Colnaghi, rumbo a Madrid: días y horarios de la Fórmula 2 y Fórmula 3
Después de sumar puntos y atravesar carreras exigentes en Monza, los dos argentinos afrontarán un nuevo desafío en Madring. Colnaghi llegará con la experiencia de haber participado de los dos días de pruebas realizados por toda la Fórmula 3 en el nuevo circuito.
Los dos llegarán a Madrid después de un fin de semana intenso en Monza. Varrone remontó en la carrera principal y regresó a la zona de puntos, mientras que Colnaghi fue protagonista en ambas competencias, aunque una penalización modificó su resultado del domingo.
Varrone remontó y volvió a sumar
Nicolás Varrone comenzó la fecha italiana con una clasificación complicada. El piloto de Van Amersfoort Racing terminó 17°, pero las sanciones aplicadas a otros competidores le permitieron avanzar hasta el 13° lugar de la grilla para la carrera principal.
En el Sprint del sábado finalizó 11°. Durante la cuarta vuelta quedó involucrado en un incidente con Rafael Câmara en la primera chicana, cuando el tránsito se comprimió delante suyo y no pudo evitar el contacto con el piloto brasileño. El golpe dañó el sector izquierdo de su alerón delantero, pero logró continuar y completar la competencia.
La recuperación llegó el domingo. Varrone avanzó tres lugares y cruzó la bandera a cuadros en la décima posición, resultado que le permitió sumar un punto para Van Amersfoort Racing.
El paraguayo Joshua Dürksen fue el gran dominador de la fecha y ganó las dos carreras. En la competencia principal superó por apenas 424 milésimas a su compañero Rafael Câmara, mientras que Noel León completó el podio.
Colnaghi sumó en el Sprint y perdió el resultado del domingo
Mattia Colnaghi también mostró velocidad desde el inicio del fin de semana. El piloto de MP Motorsport fue décimo en la clasificación, pero recibió una sanción de tres posiciones para las dos carreras por una salida insegura desde los boxes.
El argentino consiguió recuperarse en el Sprint. Llegó a ubicarse quinto, pero un bloqueo en la primera chicana lo obligó a transitar por la vía de escape y lo hizo retroceder. Desde allí volvió a avanzar hasta finalizar sexto y sumar cinco puntos.
El domingo estuvo nuevamente en la pelea por los puestos puntuables. Colnaghi cruzó la bandera a cuadros en la novena posición, pero recibió un recargo de diez segundos por un contacto con Pedro Clerot. La sanción lo relegó hasta el 20° lugar de la clasificación definitiva.
“Claramente no fue la mejor carrera. El accidente con Pedro nos comprometió un poco el resultado y luego la penalización. Pero bueno, mirando ahora Madrid para sumar un poco de puntos en la última carrera de la temporada”, expresó Colnaghi.
Colnaghi ya conoce Madring
La Fórmula 3 cerrará su temporada en Madrid con un formato especial que tendrá dos clasificaciones y tres carreras. Será una definición diferente, con más puntos en juego y mayores oportunidades para cerrar el campeonato con un buen resultado.
A diferencia de la Fórmula 1 y la Fórmula 2, sus pilotos ya cuentan con referencias del nuevo escenario. Colnaghi participó junto con toda la categoría de los dos días de pruebas realizados en Madring durante agosto.
Esa experiencia previa será importante para comenzar el fin de semana con una base de trabajo conocida. Equipos y pilotos pudieron recopilar información, probar diferentes configuraciones y conocer las características de un circuito que se incorporará por primera vez al calendario.
Cronograma de Varrone y Colnaghi en Madrid
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 11 de septiembre
- 4.55 a 5.40: práctica de Fórmula 3 – Mattia Colnaghi
- 6.05 a 6.50: práctica de Fórmula 2 – Nicolás Varrone
- 10.00 a 10.30: clasificación de Fórmula 2 – Nicolás Varrone
- 13.25 a 13.45: clasificación 1 de Fórmula 3 – Mattia Colnaghi
- 13.55 a 14.15: clasificación 2 de Fórmula 3 – Mattia Colnaghi
Sábado 12 de septiembre
- 6.05 a 6.50: carrera Sprint de Fórmula 3 – Mattia Colnaghi
- 9.15 a 10.05: carrera Sprint de Fórmula 2 – Nicolás Varrone
- 13.00 a 13.50: carrera principal 1 de Fórmula 3 – Mattia Colnaghi
Domingo 13 de septiembre
- 4.45 a 5.35: carrera principal 2 de Fórmula 3 – Mattia Colnaghi
- 6.25 a 7.30: carrera principal de Fórmula 2 – Nicolás Varrone