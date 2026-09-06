El italiano ganó la Carrera Principal y le dio a DAMS Lucas Oil su primer triunfo en la categoría. Mattia Colnaghi, sexto en el Sprint, terminó 20° el domingo. La definición del campeonato será en Madrid.
Lacorte consiguió su primera victoria en la Fórmula 3 y Colnaghi cerró un fin de semana irregular en Monza
Nicola Lacorte vivió una jornada inolvidable en el Autódromo Nacional de Monza. El piloto italiano ganó por primera vez en la Fórmula 3 y, además, le entregó a DAMS Lucas Oil su primer triunfo desde su llegada al campeonato. Colnaghi deberá esperar a Madrid para buscar un mejor fin de semana.
Nicola Lacorte vivió una jornada inolvidable en el Autódromo Nacional de Monza. El piloto italiano ganó por primera vez en la Fórmula 3 y, además, le entregó a DAMS Lucas Oil su primer triunfo desde su llegada al campeonato.
Lacorte avanzó desde la tercera posición, tomó el liderazgo en la décima vuelta y luego controló la carrera para imponerse delante de Tuukka Taponen, representante de MP Motorsport, y Taito Kato, de ART Grand Prix.
Con este resultado, se convirtió en el primer italiano en ganar como local en la actual Fórmula 3. También fue el decimotercer vencedor diferente de la temporada, un nuevo récord para la categoría.
Una carrera cambiante en Monza
Freddie Slater mantuvo la punta después de largar desde la pole position, mientras Kanato Le sostuvo el segundo lugar y Lacorte se ubicó tercero. La primera neutralización llegó rápidamente por un incidente entre Fionn McLaughlin y Nandhavud Bhirombhakdi en la primera variante.
En la reanudación comenzó a cambiar el desarrollo de la competencia. Le superó a Slater y tomó la punta, mientras Kato y Lacorte también dejaron atrás al líder del campeonato, que empezó a perder rendimiento.
Lacorte avanzó hasta colocarse segundo y, en la décima vuelta, superó a Le para asumir el liderazgo. Poco después, Taponen concretó una gran maniobra sobre los dos autos de ART y se ubicó como principal perseguidor del italiano.
La carrera de Slater terminó definitivamente cuando se desprendió su neumático trasero derecho en Ascari. El británico estacionó su auto y provocó una nueva intervención del auto de seguridad.
En el relanzamiento, Lacorte conservó el primer puesto y resistió la presión de Taponen. Una bandera amarilla en el tramo final, provocada por la detención de Fernando Barrichello, dejó el DRS fuera de funcionamiento y redujo las posibilidades de ataque del piloto de MP Motorsport.
Lacorte recibió primero la bandera a cuadros, escoltado por Taponen y Kato. Yevan David terminó cuarto, delante de Kanato Le, Hiyu Yamakoshi y Noah Strømsted.
Ugo Ugochukwu protagonizó una de las grandes remontadas del domingo. Después de caer hasta el último lugar por un toque de su compañero Théophile Naël en la primera curva, avanzó hasta finalizar octavo. Enzo Deligny y James Wharton completaron las posiciones puntuables.
“Sabía que iba a ser rápido aquí en Monza, pero no esperaba ganar. La carrera fue perfecta y tuvimos un gran ritmo. Esto es lo que merecemos desde comienzos de año para demostrar de lo que somos capaces el equipo y yo”, expresó Lacorte.
Domingo difícil para Mattia Colnaghi
Mattia Colnaghi no pudo completar de la mejor manera un fin de semana en el que había mostrado velocidad. El argentino terminó tercero en el entrenamiento y clasificó noveno, pero recibió una penalización de tres posiciones por una salida insegura desde los boxes durante la clasificación.
Los comisarios determinaron que MP Motorsport liberó el auto de Colnaghi al paso de Théophile Naël. La sanción fue aplicada tanto para la grilla del Sprint como para la Carrera Principal.
Colnaghi consiguió recuperarse el sábado y terminó sexto en el Sprint, sumando puntos importantes. Sin embargo, el domingo perdió terreno desde el comienzo y finalizó 20°, lejos de la zona puntuable.
Pese al resultado de la Carrera Principal, el argentino se marcha de Monza con otro top 10 y con la certeza de haber contado con buen ritmo durante varios momentos del fin de semana.
El campeonato se definirá en Madrid
Slater se mantiene al frente del campeonato con 141 puntos, pero su abandono permitió que Ugochukwu redujera la diferencia. El estadounidense suma 126 unidades y llegará a la última fecha a 15 puntos del líder.
Ernesto Rivera ocupa el tercer puesto con 76 puntos, seguido por Naël con 75. Brando Badoer y Kato aparecen igualados con 71 unidades.
Campos Racing lidera el campeonato de equipos con 277 puntos, delante de Trident, que suma 213. ART Grand Prix y Van Amersfoort Racing tienen 155, mientras que MP Motorsport completa los cinco primeros con 131.
La temporada 2026 de la Fórmula 3 finalizará del 11 al 13 de septiembre en el nuevo circuito Madring de Madrid.