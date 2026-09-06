GP de Italia

Lacorte consiguió su primera victoria en la Fórmula 3 y Colnaghi cerró un fin de semana irregular en Monza

Nicola Lacorte vivió una jornada inolvidable en el Autódromo Nacional de Monza. El piloto italiano ganó por primera vez en la Fórmula 3 y, además, le entregó a DAMS Lucas Oil su primer triunfo desde su llegada al campeonato. Colnaghi deberá esperar a Madrid para buscar un mejor fin de semana.