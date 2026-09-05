La primera pole position de Pierre Gasly despertó una ambición que Alpine no imaginaba antes de comenzar el Gran Premio de Italia. Después de colocar al francés al frente de la grilla y sus dos autos entre los diez más rápidos, el equipo ya no esconde su objetivo para la carrera: intentará ganar en Monza.
Gasly, la pole inesperada y el plan de Alpine para intentar ganar en Monza
El piloto sorprende con su primera pole en el Gran Premio de Italia, mientras su escudería desvela un plan audaz para convertir la velocidad en rectas del A526 en una posible victoria este domingo.
Steve Nielsen, director general de Alpine, explicó que el rendimiento no fue producto de una situación aislada. El equipo consiguió aprovechar las últimas mejoras del A526, ejecutó correctamente el trabajo de rebufo y encontró los espacios necesarios dentro de una pista congestionada.
“Introdujimos una actualización importante en el auto de Pierre en Zandvoort, que aquí también está incorporada en el auto de Franco. No creo que hayamos podido aprovechar todo el paquete en la carrera anterior, pero llegamos a Monza y el auto respondió muy bien”, señaló Nielsen.
La diferencia también estuvo en la ejecución. Alpine consiguió ubicar a sus pilotos en el momento adecuado y evitar los inconvenientes de tránsito que perjudicaron a varios de sus rivales.
“Acertamos con los espacios y con los rebufos. Los pilotos no cometieron errores y el tiempo estaba claramente en el auto, porque los dos fueron muy rápidos. Aquí, un par de décimas pueden representar varias posiciones, por eso conseguir un buen rebufo es tan importante”, explicó.
El reconocimiento para Gasly
Nielsen destacó especialmente la capacidad de Gasly para aprovechar las oportunidades cuando Alpine le entrega un auto competitivo.
“Pierre es un piloto de enorme jerarquía. Si le das el auto, responde. No siempre pudimos darle una máquina competitiva, pero cuando lo hicimos, cumplió”, afirmó.
El directivo también remarcó la reacción del equipo después de un fin de semana cargado de emociones y valoró el trabajo realizado por toda la estructura de Enstone.
“Ver al equipo recuperarse y a Pierre rendir así en un circuito que conoce tan bien es maravilloso. Sentimos que les entregamos un buen auto a nuestros pilotos y mañana todo puede pasar”.
Un Alpine difícil de superar
La pole no garantiza que Gasly tenga el mejor ritmo durante las 53 vueltas, pero las características del A526 pueden darle una herramienta importante para defenderse.
Alpine utilizó una configuración de baja resistencia aerodinámica que le permitió alcanzar una elevada velocidad en las rectas. Según Nielsen, esa cualidad podría convertir al auto de Gasly en un rival difícil de adelantar, incluso ante los Mercedes, Ferrari y McLaren que largarán detrás.
“No esperábamos estar en la pole, pero estamos. Si mañana hacemos una buena largada, acertamos con la estrategia y ejecutamos buenas detenciones en boxes, quién sabe. Vamos a intentar ganar”, aseguró el director general.
La estrategia que propone Pirelli
Las simulaciones de Pirelli señalan que la alternativa más rápida será realizar una sola parada. La opción principal consiste en largar con neumáticos medios y detenerse entre las vueltas 24 y 30 para colocar los duros hasta la bandera a cuadros.
El compuesto medio ofrece la mayor flexibilidad para reaccionar ante una neutralización al comienzo o durante la segunda mitad de la prueba. Esa posibilidad será fundamental para Alpine, que deberá controlar los movimientos de Russell y de los equipos que parten inmediatamente detrás.
Otra variante será prolongar el primer tramo con los medios hasta las vueltas 30 a 36 y completar la carrera con blandos. Pirelli calcula que esta estrategia sería apenas dos segundos más lenta en la distancia total.
Los blandos también podrían utilizarse en la largada para aprovechar su mayor adherencia y ganar posiciones antes de la primera variante. En ese caso, la detención debería realizarse entre las vueltas 19 y 25 para colocar los duros.
Los datos recogidos durante el fin de semana confirmaron una degradación limitada en los tres compuestos, sin señales de desgaste crítico ni una caída considerable del rendimiento. Esto abre la posibilidad de modificar la estrategia de acuerdo con el desarrollo de la competencia.
Gasly largará desde el lugar ideal y contará con un Alpine rápido en las rectas. Mantener la punta durante toda la carrera será un desafío mucho mayor que conquistarla a una vuelta, pero el equipo ya dejó en claro que no saldrá únicamente a defender un buen resultado: saldrá a buscar la victoria.