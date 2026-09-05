Franco Colapinto tendrá este domingo la mejor posición de largada desde su llegada a la Fórmula 1. El argentino partirá séptimo en el Gran Premio de Italia, una carrera que encontrará a los dos Alpine dentro de las primeras cuatro filas.
La mejor grilla para Colapinto: largará séptimo en Monza entre campeones del mundo
El argentino partirá desde la cuarta fila, justo detrás del siete veces campeón Lewis Hamilton y del tetracampeón Max Verstappen. Pierre Gasly encabezará una grilla que tuvo importantes cambios por las penalizaciones.
Pierre Gasly encabezará la grilla después de conseguir la primera pole position de su trayectoria. Colapinto, por su parte, había terminado octavo en la clasificación, pero avanzó un lugar por la penalización que deberá cumplir Kimi Antonelli debido al cambio de componentes en la unidad de potencia de su Mercedes.
La ubicación pone al argentino en un lugar privilegiado y también desafiante. Inmediatamente delante suyo estarán dos campeones del mundo: Lewis Hamilton, ganador de siete títulos, largará quinto con Ferrari; mientras que Max Verstappen, cuatro veces campeón, lo hará sexto con Red Bull.
Colapinto compartirá la cuarta fila con Lando Norris, vigente campeón de la categoría y ganador de las dos últimas carreras de la temporada.
Una primera fila inesperada
Gasly saldrá desde la pole después de una vuelta de 1m21s786, con la que superó por solamente 60 milésimas a George Russell.
El francés logró su primera pole en el mismo circuito donde consiguió su única victoria en la Fórmula 1, durante el Gran Premio de Italia de 2020. Russell, que había dominado la FP2 y la FP3, partirá desde el segundo lugar.
Oscar Piastri y Charles Leclerc compartirán la segunda fila. El piloto de McLaren largará tercero, mientras que el representante de Ferrari lo hará desde el cuarto puesto ante el público italiano.
Hamilton y Verstappen ocuparán la tercera fila, inmediatamente delante de Colapinto y Norris.
Franco, desde la cuarta fila
El séptimo puesto representa la mejor posición de partida de Colapinto en la Fórmula 1. El argentino había clasificado octavo en Miami, resultado que igualó este sábado en Monza antes de avanzar por la sanción de Antonelli.
Su actuación fue sólida durante las tres etapas. Terminó cuarto en la Q1, ingresó sin sobresaltos a la definición y marcó 1m22s220 en la Q3. Además, alcanzó los 335 km/h durante la Q2, la mayor velocidad punta registrada en esa instancia.
Fue su tercera Q3 de la temporada, después de Miami y Canadá, y la cuarta desde su debut. La primera había llegado con Williams en Azerbaiyán 2024.
Ahora deberá transformar ese resultado en una buena carrera. Colapinto largará en medio de los principales protagonistas del campeonato y tendrá por delante la extensa aceleración hasta la Variante del Rettifilo, una de las primeras curvas más complejas del calendario.
Gasly y Franco le entregaron a Alpine una oportunidad que parecía lejana antes del comienzo del fin de semana. Uno defenderá la punta; el otro buscará mantenerse dentro de los lugares que otorgan puntos.
Las penalizaciones cambiaron el orden
Antonelli había terminado séptimo en la clasificación, pero deberá comenzar desde el 20° lugar. La sanción hizo avanzar una posición a todos los pilotos que habían quedado detrás suyo hasta Lance Stroll.
Por eso, además de Colapinto, Norris pasó al octavo puesto; Arvid Lindblad quedó noveno y Gabriel Bortoleto ingresó al top 10.
Liam Lawson también fue enviado al fondo por cambios en la unidad de potencia de su Red Bull. El neozelandés, que había clasificado 14°, partirá 21°.
Alexander Albon recibió una penalización similar y cerrará la grilla con Williams.
Las tres sanciones también beneficiaron a Sergio “Checo” Pérez. El mexicano había terminado 20° en una complicada clasificación con Cadillac, pero avanzará hasta el 17° puesto.
La grilla de partida del Gran Premio de Italia - Mañana 10 horas de Argentina
1 Pierre Gasly (Alpine)
2 George Russell (Mercedes)
3 Oscar Piastri (McLaren)
4 Charles Leclerc (Ferrari)
5 Lewis Hamilton (Ferrari)
6 Max Verstappen (Red Bull)
7 Franco Colapinto (Alpine)
8 Lando Norris (McLaren)
9 Arvid Lindblad (Racing Bulls)
10 Gabriel Bortoleto (Audi)
11 Oliver Bearman (Haas)
12 Nico Hülkenberg (Audi)
13 Carlos Sainz (Williams)
14 Esteban Ocon (Haas)
15 Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
16 Valtteri Bottas (Cadillac)
17 Sergio Pérez (Cadillac)
18 Fernando Alonso (Aston Martin)
19 Lance Stroll (Aston Martin)
20 Kimi Antonelli (Mercedes)
21 Liam Lawson (Red Bull)
22 Alexander Albon (Williams).
Colapinto comenzará séptimo, rodeado por campeones y con una oportunidad concreta de sumar. Gasly, desde la pole, tendrá la misión de defender un resultado que devolvió a Alpine al centro de la escena en Monza.