Monza volvió a entregarle a Pierre Gasly uno de esos momentos que quedan guardados para siempre. En el circuito donde consiguió su primera victoria en la Fórmula 1, el francés alcanzó este sábado la primera pole position de su trayectoria y encabezó una jornada inolvidable para Alpine.
Alpine sacudió Monza: primera pole para Gasly y Colapinto largará séptimo
El francés logró la primera pole de su carrera en el circuito donde consiguió su única victoria. Franco completó una gran clasificación, alcanzó los 335 km/h y partirá desde la cuarta fila.
Franco Colapinto también fue protagonista. El argentino avanzó a la Q3, terminó octavo y largará séptimo el Gran Premio de Italia por la penalización que deberá cumplir Kimi Antonelli debido al cambio de componentes en su unidad de potencia.
Fue una actuación inesperada por la magnitud del resultado, aunque no por lo que Alpine había mostrado desde la mañana. Gasly y Colapinto terminaron noveno y décimo en la última práctica y, cuando llegó la clasificación, confirmaron que el auto tenía velocidad para pelear mucho más arriba.
Una vuelta para la historia
George Russell aparecía como el gran candidato después de liderar la FP2 y la FP3. Mercedes tenía velocidad en las rectas y también había preparado una estrategia para que Antonelli le entregara succión a su compañero.
El plan pareció funcionar. Russell marcó 1m21s929 en su primer intento de la Q3 y luego mejoró hasta 1m21s846. Todo indicaba que la pole quedaría en sus manos.
Gasly, sin embargo, tenía preparada una última sorpresa.
El francés completó una vuelta de 1m21s786 y superó al Mercedes por apenas 60 milésimas. Cuando cruzó la meta, el box de Alpine explotó en un festejo que resumió el significado del resultado.
“Desde la primera vuelta de la Q1 me sentí increíble dentro del auto. Fueron nueve años trabajando e intentando conseguir una pole. Gané mi primera carrera en Monza y ahora logré aquí mi primera pole”, expresó Gasly.
No es un circuito más para él. En 2020, cuando competía para AlphaTauri, consiguió en Monza la única victoria de su trayectoria en la Fórmula 1. Seis años después, el trazado italiano volvió a regalarle otra primera vez.
Oscar Piastri terminó tercero, delante de las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Max Verstappen fue sexto, mientras que Antonelli ocupó el séptimo lugar antes de la aplicación de su penalización.
Colapinto construyó su clasificación desde el comienzo
Franco no llegó a la Q3 por una vuelta aislada. Desde la primera parte se mostró cómodo, rápido y seguro con un Alpine que respondió en todos los sectores.
Gasly lideró la Q1 con 1m22s612 y Colapinto terminó cuarto, a solamente 50 milésimas de su compañero. El argentino consiguió una marca suficientemente sólida como para no depender de un último intento con neumáticos nuevos.
En la Q2 volvió a mantenerse entre los diez mejores y dejó uno de los datos más llamativos de la tarde: alcanzó los 335 km/h, la mayor velocidad punta de esa instancia.
Ese registro confirmó la eficiencia del A526 en las extensas rectas de Monza y también el avance conseguido con las actualizaciones que Alpine incorporó en el auto de Franco durante este fin de semana.
Mientras Ferrari sufrió para evitar la eliminación —Hamilton pasó a la Q3 por apenas una milésima sobre Gabriel Bortoleto—, Colapinto consiguió su lugar en la definición sin sobresaltos.
Franco se metió entre los grandes
El primer intento de Colapinto en la Q3 fue de 1m22s735 y lo dejó décimo, a solamente 11 milésimas de Hamilton.
En la última salida, cuando la pista estaba cargada de autos y encontrar el espacio justo resultaba tan importante como la propia velocidad, el argentino volvió a mejorar. Cerró su vuelta en 1m22s220 y escaló hasta la octava posición.
Terminó a 434 milésimas de la pole de Gasly, pero también por delante de Lando Norris y Arvid Lindblad. A Norris lo superó por apenas 36 milésimas y quedó a solamente 150 de Verstappen.
El resultado le permitió igualar el octavo puesto conseguido en Miami, su mejor clasificación desde que llegó a la Fórmula 1.
Fue su tercera Q3 de la temporada, después de Miami y Canadá, y la cuarta de su trayectoria. La primera había llegado en Azerbaiyán 2024, durante su paso por Williams.
La sanción de Antonelli le permitirá avanzar un lugar y comenzar la carrera desde la séptima posición. Será una oportunidad importante para buscar nuevos puntos y confirmar el crecimiento que mostró durante todo el fin de semana.
Ferrari sufrió y Pérez quedó atrás
La clasificación fue mucho más difícil de lo esperado para Ferrari. Leclerc terminó cuarto y Hamilton quinto, pero ambos estuvieron cerca de quedar eliminados en la Q2. El monegasco avanzó por ocho milésimas y el británico apenas por una sobre Bortoleto.
El brasileño clasificó 11°, aunque largará décimo por la penalización de Antonelli.
Sergio “Checo” Pérez tampoco consiguió avanzar con Cadillac. El mexicano fue 20°, por delante de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, pero las sanciones aplicadas a otros pilotos lo harán comenzar desde el 17° puesto.
Liam Lawson y Alexander Albon también deberán retroceder por cambios en sus unidades de potencia.
Así quedaron los diez primeros
1 Pierre Gasly (Alpine), 1m21s786
2 George Russell (Mercedes), a 0s060
3 Oscar Piastri (McLaren), a 0s180
4 Charles Leclerc (Ferrari), a 0s218
5 Lewis Hamilton (Ferrari), a 0s225
6 Max Verstappen (Red Bull), a 0s284
7 Kimi Antonelli (Mercedes), a 0s307
8 Franco Colapinto (Alpine), a 0s434
9 Lando Norris (McLaren), a 0s470
10 Arvid Lindblad (Racing Bulls), a 0s500.
Alpine llegó a Monza buscando confirmar que sus últimas mejoras habían funcionado. Se irá del sábado con mucho más: la primera pole de Gasly, los dos autos entre los diez mejores y Colapinto preparado para largar desde la cuarta fila.