El argentino finalizó 10°, a 882 milésimas del líder y muy cerca de Pierre Gasly, que fue noveno. George Russell volvió a dominar con Mercedes y se perfila como el principal candidato a la pole del Gran Premio de Italia.
Colapinto terminó entre los diez mejores en la FP3 y Alpine se ilusiona en Monza
El argentino finalizó 10°, a 882 milésimas del líder y muy cerca de Pierre Gasly, que fue noveno. George Russell volvió a dominar con Mercedes y se perfila como el principal candidato a la pole del Gran Premio de Italia.
Franco Colapinto completó una positiva tercera práctica de la Fórmula 1 en el circuito de Monza y volvió a colocar al Alpine entre los diez primeros antes de la clasificación del Gran Premio de Italia.
El argentino finalizó en la décima posición, con un registro ubicado a 882 milésimas del mejor tiempo, establecido por George Russell. Además, quedó a solamente 203 milésimas de su compañero Pierre Gasly, que terminó noveno.
Los dos Alpine se instalaron así dentro del grupo que aparece en condiciones de pelear por los últimos lugares disponibles en la Q3. Colapinto quedó por delante de Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Yuki Tsunoda, algunos de sus principales adversarios dentro de una zona media muy ajustada.
El resultado confirmó las buenas señales ofrecidas por el piloto argentino durante todo el fin de semana. Había comenzado con un noveno puesto en la FP1 y luego fue 11° en el segundo entrenamiento, cuando terminó a poco más de una décima de Gasly.
Colapinto cuenta desde este Gran Premio con el paquete de actualizaciones que Alpine había estrenado en el auto del francés durante la fecha anterior, en Zandvoort. Las modificaciones parecen haberle permitido encontrar una mejor respuesta del A526, especialmente a una vuelta rápida.
Russell volvió a marcar el ritmo
George Russell confirmó el potencial de Mercedes en el veloz trazado italiano. El británico estableció un tiempo de 1m22s219 y superó por 226 milésimas a Lewis Hamilton, quien ubicó a Ferrari en la segunda posición.
Max Verstappen mostró una importante recuperación después de un viernes complicado para Red Bull y terminó tercero, a 350 milésimas de la punta. Sobre el cierre, el neerlandés protagonizó un momento de tensión con Hamilton, cuando ambos circularon lado a lado por la recta principal después de haberse molestado durante sus respectivas vueltas.
Kimi Antonelli fue cuarto con el segundo Mercedes, a 361 milésimas de Russell. Sin embargo, el líder del campeonato deberá largar la carrera del domingo desde el fondo de la grilla por haber cambiado elementos de su unidad de potencia.
Lando Norris ocupó el quinto puesto con McLaren, seguido por Charles Leclerc, Arvid Lindblad y Oscar Piastri. Gasly y Colapinto completaron las diez primeras posiciones.
Lindblad volvió a destacarse con Racing Bulls y aparece como uno de los principales rivales de Alpine en la lucha por avanzar a la última parte de la clasificación. Piastri, en tanto, no pudo completar con normalidad una de sus vueltas rápidas después de encontrarse con Russell en la trayectoria ideal.
Una clasificación que promete ser muy ajustada
Las diferencias dejaron en evidencia la paridad existente en Monza: entre Hamilton, segundo, y Colapinto, décimo, hubo solamente 656 milésimas.
El tránsito también será uno de los factores determinantes. Varios pilotos debieron abortar sus intentos durante la FP3 y encontrar una buena succión, sin molestar a otro competidor, resultará clave en las extensas rectas del denominado “Templo de la Velocidad”.
Mercedes aparece con una pequeña ventaja y Russell se perfila como el principal candidato a la pole. Ferrari volvió a mostrarse cerca, Verstappen recuperó terreno y McLaren todavía parece guardar algo de potencial para la clasificación.
Para Colapinto, el primer objetivo será superar la Q1. Si consigue repetir el rendimiento mostrado en la última práctica, podrá aspirar a avanzar a la Q3 por segunda vez durante la temporada.
Clasificación completa de la FP3
1 George Russell (Mercedes), 1m22s219
2 Lewis Hamilton (Ferrari), a 0s226
3 Max Verstappen (Red Bull), a 0s350
4 Kimi Antonelli (Mercedes), a 0s361
5 Lando Norris (McLaren), a 0s406
6 Charles Leclerc (Ferrari), a 0s489
7 Arvid Lindblad (Racing Bulls), a 0s505
8 Oscar Piastri (McLaren), a 0s554
9 Pierre Gasly (Alpine), a 0s679
10 Franco Colapinto (Alpine), a 0s882
11 Nico Hülkenberg (Audi), a 0s907
12 Liam Lawson (Red Bull), a 0s984
13 Gabriel Bortoleto (Audi), a 1s079
14 Oliver Bearman (Haas), a 1s366
15 Yuki Tsunoda (Racing Bulls), a 1s598
16 Carlos Sainz (Williams), a 1s656
17 Esteban Ocon (Haas), a 1s801
18 Alexander Albon (Williams), a 2s218
19 Fernando Alonso (Aston Martin), a 2s700
20 Valtteri Bottas (Cadillac), a 2s785
21 Sergio Pérez (Cadillac), a 2s812
22 Lance Stroll (Aston Martin), a 3s336.