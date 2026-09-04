Franco Colapinto quedó a las puertas del top 10 al finalizar el primer día de actividad del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Sin embargo, detrás de ese 11° puesto en la segunda práctica apareció una sensación menos alentadora: el Alpine perdió rendimiento con el paso de las horas y dejó algunas preguntas que el equipo deberá responder antes de la clasificación.
Colapinto explicó qué frenó al Alpine y encendió una alerta para la clasificación en Monza
El argentino terminó noveno en la primera práctica y 11° en la segunda, pero aseguró que un problema de motor le impidió mejorar con los neumáticos blandos. Además, reconoció que el equipo dio “un paso atrás” por la tarde.
El argentino había comenzado el viernes con una actuación positiva. Terminó noveno en la FP1 con un tiempo de 1m24s028 y llegó a ubicarse entre los cinco primeros durante su tanda con neumáticos medios. Su mejor registro apareció apenas cuatro vueltas después de salir a pista, aunque un inconveniente en el auto le impidió completar correctamente la simulación de clasificación con los blandos.
“En la FP1 estuve muy bien. Salí, hice el tiempo en cuatro vueltas y después tuve un problema con el motor en la tanda de poca carga de combustible con la goma blanda”, explicó Colapinto.
Para Franco, el contratiempo escondió buena parte del verdadero potencial que tenía el A526 en esa primera sesión. “Tendría que haber mejorado cinco décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora, o un poquito mejor”, señaló después de cerrar la jornada.
El panorama cambió en la FP2. Aunque mejoró su registro hasta 1m23s619 y terminó 11°, el argentino no encontró las mismas sensaciones al volante.
“En la FP2 estamos un poquito perdidos. Creo que dimos un paso para atrás. Hay que entender por qué”, admitió.
El análisis posterior de Alpine coincidió con la percepción de su piloto. El equipo explicó que Colapinto sufrió una falta de adherencia mayor durante la segunda práctica, especialmente en los vértices de las curvas. Las altas temperaturas registradas en Monza aparecen como una de las posibles causas, aunque será necesario revisar los datos para determinar si el cambio de comportamiento también estuvo relacionado con la puesta a punto.
“Tal vez fueron las condiciones, porque hizo mucho calor durante todo el día. Es importante entender qué pasó y ver qué está ocurriendo”, agregó Franco en el comunicado difundido por la escudería.
La igualdad del pelotón aumenta la importancia de ese trabajo. Alpine considera que la diferencia entre avanzar a la Q3 o quedar eliminado antes puede estar determinada por una pequeña mejora en el auto. Colapinto completó 55 vueltas y 319 kilómetros entre ambas prácticas, utilizando los tres compuestos disponibles: duro, medio y blando.
Pierre Gasly, que cedió su lugar a Paul Aron en la primera sesión, terminó 14° en la FP2, pero también sostuvo que la tabla no refleja completamente el rendimiento del Alpine. El francés cree que existe potencial para pelear por un lugar entre los diez mejores si el equipo consigue ajustar el auto.
Aron, por su parte, fue décimo en la FP1 y aportó información valiosa durante sus 23 vueltas. Tras bajarse del A526, regresó a Enstone para continuar el trabajo durante la noche en el simulador.
Alpine cerró el viernes con 105 vueltas y 608 kilómetros acumulados entre sus tres pilotos. Los números dejaron una buena base de información, aunque también una señal clara: el rendimiento mostrado por Colapinto durante la mañana no se sostuvo en la segunda práctica.
“Me siento positivo y veremos qué podemos conseguir mañana en la clasificación”, cerró el argentino. Antes de salir nuevamente a la pista, el desafío será encontrar aquello que el Alpine perdió entre una sesión y la otra.
Los horarios de Franco en Monza
Sábado 5 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 6 de septiembre
- Carrera: 10:00, la carrera se disputará a 53 vueltas en Monza.