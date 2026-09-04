GP de Italia

Colapinto explicó qué frenó al Alpine y encendió una alerta para la clasificación en Monza

El argentino terminó noveno en la primera práctica y 11° en la segunda, pero aseguró que un problema de motor le impidió mejorar con los neumáticos blandos. Además, reconoció que el equipo dio “un paso atrás” por la tarde.