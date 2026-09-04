Mattia Colnaghi tendrá una buena oportunidad para ser protagonista en Monza. El piloto argentino de MP Motorsport terminó quinto en el Grupo B de la clasificación de la Fórmula 3 y largará cuarto, desde la segunda fila, en la carrera Sprint del sábado.
Mattia Colnaghi largará desde la segunda fila en la Sprint de Fórmula 3 en Monza
El argentino terminó quinto en su grupo y consiguió el noveno lugar para la carrera principal. Freddie Slater se quedó con una pole clave en la lucha por el campeonato.
Colnaghi marcó un tiempo de 1:38.628 y quedó a 0.514 de Freddie Slater, el más veloz de la jornada. Además, solamente dos milésimas lo separaron de su compañero Alessandro Giusti, quien terminó cuarto dentro del mismo grupo.
Con la combinación de los resultados de las dos tandas, el argentino obtuvo el noveno lugar para la carrera principal del domingo. La inversión de los primeros 12 puestos lo ubicará cuarto en la Sprint, detrás de Tuukka Taponen, Pedro Clerot y Fernando Barrichello.
La clasificación se dividió en dos grupos de 15 pilotos para reducir el tráfico en uno de los circuitos donde la búsqueda de la succión resulta determinante. Los autos permanecieron en boxes durante buena parte de cada sesión y la mayoría de los competidores tuvo solamente una vuelta para buscar su mejor registro.
Slater aprovechó su oportunidad
Freddie Slater encabezó el Grupo B con un tiempo de 1:38.114 y superó por apenas 0.029 a su compañero de Trident, Matteo De Palo, quien había sido el más rápido del Grupo A.
Slater consiguió así su segunda pole de la temporada y dio otro paso importante en la pelea por el campeonato. Su principal rival, Ugo Ugochukwu, cometió un error en la primera variante y terminó décimo en su grupo, sin tiempo suficiente para iniciar otra vuelta rápida.
De Palo acompañará a Slater en la primera fila de la carrera principal, mientras que Nicola Lacorte partirá tercero. Colnaghi lo hará desde el noveno lugar, pero antes tendrá una posibilidad concreta de buscar un gran resultado en la Sprint.
La carrera corta se disputará este sábado desde las 9.30 de Monza, las 4.30 de la Argentina. Desde la segunda fila y en un circuito donde las posiciones pueden cambiar en pocos metros, el argentino tendrá una nueva oportunidad para pelear en el grupo de adelante.